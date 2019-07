Stiri pe aceeasi tema

- Tarile in care jurnalistii sunt maltratati ar trebui sa suporte consecinte diplomatice, a apreciat miercuri, la Londra, ministrul britanic de externe Jeremy Hunt, intr-o conferinta dedicata libertatii presei, organizata de Marea Britanie in colaborare cu Canada, transmite AFP. "Daca actionam concertat,…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu premierul britanic la final de mandat Theresa May si cu presedintele american Donald Trump in aceasta saptamana, la summitul G20 din Japonia, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza Reuters si AFP potrivit Agerpres. Relatiile dintre Marea Britanie…

- Pentru a preveni folosirea pubelelor si a seifurilor pentru comiterea de atacuri teroriste, compania le va inchide timp de sase zile, incepand din 24 iunie.Summitul G20 are loc pe 28 si 29 iunie la Osaka, in prezenta presedintilor american, Donald Trump, chinez, Xi Jinping, si rus, Vladimir…

- Steven Mnuchin, secretarul Trezoreriei Statelor Unite, a declarat sambata ca progresul major in negocierile comerciale cu China va fi facut in cadrul intalnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul sau chinez Xi Jinping de luna aceasta, conform Reuters, scrie Mediafax.De asemenea,…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- Larry, motanul care locuieste la Downing Street Nr. 10 din Londra - resedinta oficiala a prim-ministrilor britanici - a provocat "probleme de securitate" marti dimineata in timpul vizitei de stat a presedintelui american Donald Trump in Marea Britanie, informeaza globalnews.ca potrivit Agerpres.…

- "Tarile noastra au investitii reciproce de peste 1.000 de miliarde de dolari fiecare", a declarat Trump presei, dupa discutiile cu sefa executivului britanic.El a evocat un "potential extraordinar, probabil de doua si chiar de trei ori mai mare decat ce se intampla acum", pentru un viitor…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) continua sa perceapa semne de incetinire a activitatii economice in majoritatea tarilor membre, o tendinta care se prelungeste de mai multe luni si este, in special, evidenta in Germania si Italia. În Raportul său lunar privind indicatorii…