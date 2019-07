Tanarul pianist roman care a incantat Peninsula Iberica si vrea sa ajunga pe marile scene din New York si Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea din Constanta continua sa atinga borne nemaintalnite in tenisul romanesc, dupa victoria din semifinale cu Elina Svitolina, 6-1, 6-3, si calificarea in premiera in ultimul act al turneului de la Londra.

- Un roman a decedat, iar un altul a fost grav ranit, in urma unui incendiu premeditat in zona Ilford din estul Londrei, a anuntat Politia britanica, precizand ca doua persoane au fost inculpate in acest caz. Incidentul s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri intr-o zona frecventata de persoane…

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetita de 8 ani care a fost luata cu mascatii din familia fostului asistent maternal care a avut-o in grija cativa ani, spune ca el si sotia sa au luat decizia de a adopta un copil din Romania in urma cu patru ani si ca a urmat toti pasii impusi de lege.

- Elicopterul s-a prabușit peste o cladire din Manhattan, cartierul de afaceri al metropolei New York, in timp ce incerca sa efectueze o aterizare pe acoperiș. Departamentul de pompieri din New York a confirmat ca a avut loc un accident de elicopter pe un imobil situat pe artera Seventh Avenue din centrul…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air se asteapta la o crestere a profitului in acest an, dupa ce rezultatele pe 2019 au fost in linie cu estimarile, transmite Reuters. În actualul an financiar, Wizz Air estimează că profitul său net se va situa între 320 şi 350 de milioane…

- Romania s-a aliniat cu Europa atat din punct de vedere al rezultatelor la alegerile europarlamentare, cat și la nivel de prezența: s-au votat in special partidele pro-europene, iar prezența la vot a depașit 50%. Din datele pe care le avem la acest moment, in București, peste 40% din votanți au optat…

- Cred ca este important sa aducem in Romania exemple de bune practici din strainatate, sa avansam piata de capital locala, astfel incat companiile listate si persoanele care le reprezinta sa aplice strategii de succes pentru a atrage investitori si capital la nivel international, a declarat, joi, intr-o…