- Decizie socanta a unui tanar din Medgidia. Baiatul de 25 de ani s-a autoincendiat, marti dupa-amiaza, in jurul orei 17.00. Acesta a mers cu masina pe care o conducea pe un drum din afara orasului, iar acolo a dat foc autovehiculului, iar el a ramas in interior.

- Caz socant in Constanta! Un tanar de 26 de ani si-a dat foc in masina sa, langa localitatea Murfatlar. Inainte, el a postat un mesaj pe Facebook in care isi anunta gestul extrem, din cauza neintelegerilor cu tatal sau.

- Imagini accident sau sinucidere. Un tanar de 21 de ani a murit dupa ce s-a izbit cu masina de un stalp. Baiatul se certase cu iubita lui.foto O masina condusa de un tanar de 21 de ani a izbit violent stalpul de sustinere al unei pasarele din Bistrita. In urma impactului, soferul, care era singur in…

- Traficul rutier a fost blocat in aceasta dimineata pe sensul spre litoral al A2, din cauza unui autoturism care a luat foc, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Soferul masinii a decedat. ”Pe sensul catre litoralal autostrazii A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul…

- Un barbat in varsta de 63 de ani, din Pitești, a pierdut controlul volanului și a intrat cu Trabantul intr-un cap de pod la Bascov, intre Pitești și Ramnicu Valcea. Incidentul a avut loc ieri dimineața, cand Costel I. și-a luat nevasta și copilul și a plecat spre comuna Cuca, la rude, a notat curier.ro.…

- Un roman de 47 de ani a murit si alti sapte au fost raniti, intre care si patru copii, intr-un accident de masina care a avut loc duminica seara la Catania, in Italia, relateaza luni site-ul lasiciliaweb.it. Trei dintre persoanele ranite se afla in stare grava. Cei opt romani se aflau la bordul unui…

- Un grav accident rutier a avut loc, la miezul noptii, pe DN 39, in zona Statiunii Olimp, din judetul Constanta.Apelantul a anuntat la Dispeceratul Intgrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta, ca in zona indicata se afla o masina rasturnata, cu…

- Din nefericire, unul dintre copiii raniti in accidentul de vineri dimineata a murit la spitalul de copii Louis Turcanu din Timisoara. Surse judiciare au anuntat ca e vorba de baiatul care a ajuns in stare critica la spital. Imediat ce au fost preluati de la locul accidentului, baiatul, dar si sora lui…