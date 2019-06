Tânăr mort în Arad după ce a fost călcat de maşina de gunoi Un tanar din Arad a murit, luni dupa-amiaza, dupa ce a cazut de pe scara mașinii de gunoi pe care lucra și a ajuns sub roțile acesteia. Angajatul al unei firme de salubritate din Arad a murit dupa ce a cazut și mașina a trecut peste el. Potrivit IPJ Arad, in localitatea Sanleani, o masina de gunoi a accidentat un lucrator care se deplasa pe scara din spate a vehiculului, scrie Mediafax. Potrivit primelor informatii, barbatul de 30 de ani s-a dezechilibrat si a cazut, iar masina de gunoi a trecut peste el. Ulterior, tanarul a murit. Foto: IPJ Arad Citește și: Dragnea nu e VIP in pușcarie. Fostul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

