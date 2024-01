Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav a avut loc, marți dimineața, pe autostrada A1, Pitești-București. Un barbat a murit, dupa ce mașina sub care lucra a cazut peste el. Tragedia a avut loc pe sensul spre București, la km 27, pe raza localitații Poenari.

- Tragedie in Olt. O femeie a murit strivit in propria mașina, dupa ce un limitator de inalțime s-a prabușit. Femeia se afla in mașina cu alte doua persoane, care au fost transportate la spital. Ea a fost gasita in stop cardio-respirator, iar medicii nu au mai putut sa faca nimic pentru a o salva.

- Adam Harrison, fiul lui Rick Harrison de la „Așii Amanetului”, a incetat din viața in urma unei „supradoze fatale”, conform informațiilor furnizate de The Sun. Adam avea doar 39 de ani și a decedat la Las Vegas. Citește și: Argeș. Mașina rasturnata Un reprezentant al emisiunii Pawn Stars a dezvaluit…

- Tragedie de proporții in Austria. Un roman s-a stins din viața, dupa ce mașina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism. Medicii au ajuns imediat la fața locului și i-au acordat primul ajutor, dar barbatul s-a stins din viața din cauza ranilor foarte grave pe care le-a suferit.

- Un barbat a murit și alți doi au fost raniți dupa un accident grav petrecut pe autostrada A3, luni dimineața. In coliziune au fost implicate un autocamion si un autoturismAccidentul a avut loc pe autostrada A3, pe sensul Gilau-Nadaselu. Circulația (VIDEO) Percheziții intr-un dosar de trafic de droguri…

- Tragedie in Giurgiu. Un adolescent de 16 ani a murit intr-un accident rutier grav. Mașina in care se afla, alaturi de prietenii lui, s-a rasturnat. La cateva minute distanța, polițiștii au gasit trupul sau neinsuflețit la locul tragediei. Baiatul nu a mai avut nicio șansa la viața.