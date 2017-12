Talpes (Bitdefender): Ordonanta fiscala afecteaza industria IT. Daca se continua in ritmul asta, multi se vor gandi sa-si mute afacerile

Stiri pe aceeasi tema

- Semnal de alarma pentru Guvern, pe final de an. Fondatorul si CEO-ul Bitdefender, Florin Talpes, a vorbit intr-un interviu acordat ziarului Adevarul despre cum afecteaza revolutia fiscala afacerile intreprinzatorilor romani. Citeste si: Olguta Vasilescu: 'Lui Tudose i s-a dat o foarte mare…

- "Nu putem vorbi de Legea salarizarii unitare fara sa vorbim de trecerea contributiilor de la angajator la angajat, bineinteles, repet, ele fiind platite in continuare de catre angajator. Paradigma in care aceasta lege a fost scrisa si trecuta prin Parlament, pe care Guvernul acum este obligat sa…

- Schimbarea filosofiei de taxare a veniturilor personale, prin trecerea la impozitul pe gospodarie, si decizia de transfer a contributiilor sociale de la angajator la angajat au reprezentat cele mai dezbatute subiecte de ordin fiscal in acest an. In 4 ianuarie, candidatul propus sa preia Finantele,…

- Romania sta pe un butoi de pulbere. Coalitia PSD-ALDE a modificat in Parlament legile justitiei, desi a fost contestata la scena deschisa. Ambasadorii, procurorii, judecatorii, dar si protestele de strada nu i-au oprit pe cei de la putere.Citeste si: Noile legi ale justitiei aduc Romania intr-un…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, mentionand ca proiectul de lege referitor la statutul Casei Regale va fi discutat in Parlament, deoarece lucrurile trebuie "cumpanite foarte bine". "Este…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, vineri, la Parlament, in legatura cu revenirea Casei Regale in patrimoniul statului, ca trebuie sa se discute „fara patima” , pentru a se gasi o soluție in acest sens. Mai mult, premierul Tudose, a precizat, joi, ca, din punct de vedere personal, Palatul Elisabeta…

- In contextul noilor discutii privind statutul Casei Regale, respins de Parlament, urmasii Regelui Mihai se vor retrage la Castelul Savarsin, „Romania nu este monarhie, ci Republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte”, a…

- La doar câteva zile dupa ce îl omagia în Parlament pe Regele Mihai, premierul Mihai Tudose se declara puternic anti-monarhist. Și le transmite membrilor Casei Regale sa-și ia adio de la Palatul Elisabeta și sa stea la castelul de la Savârșin. "România nu…

- Parlamentul se va reuni, luni, in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11:00. De la ora 10:00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- La implinirea unui an de guvernare, Coaliția PSD-ALDE golește dramatic buzunarele populației. Este suficient sa dam doar doua exemple: dupa ce zilele trecute, in Parlamentul Romaniei, Coaliția PSD-ALDE a marit prin lege cu 42 la suta prețul lemnului pe picior, fapt care va agrava criza lemnului de foc,…

- Intrebat la Parlament daca are emotii in privinta votului care urmeaza sa fie dat pe proiectul de buget, seful Executivului a raspuns: "Nu". La randul sau, intrebat cum comenteaza zvonurile privind o eventuala respingere in Parlament a bugetului pe anul viitor, Dragnea a raspuns: "Noi avem…

- Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 a fost adoptat cu 71 de voturi favorabile si 37 impotriva. Grupul parlamentar al USR a solicitat retrimiterea proiectului la comisie pentru raport suplimentar, insa plenul a respins aceasta cerere. Senatorul USR Nicoleta Dinu a acuzat faptul ca…

- Familia Talpes, Florin si Mariuca, au creat de la zero, din 1990, compania Bitdefender, care acum valoreaza 600 de milioane de dolari. Florin Talpes conduce grupul Bitdefender, cel mai mare producator de software din Romania. Solutiile de securitate informatica produse de compania romaneasca…

- UPDATE Comisia de buget a Senatului a dat raport favorabil pentru OUG de modificare a Codului Fiscal Comisia de buget-finante a Senatului a dat, miercuri, raport de admitere cu amendamente a proiectului de lege pentru aprobarea OUG79/2017 pentru modificarea Codului Fiscal, raportul fiind…

- Comisia de buget-finante cere sa se modifice Codul Fiscal printr-o alta OUG Presedintele Comisiei de buget a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca membrii comisiei au trimis o scrisoare catre ministrul Finantelor, Ionut Misa, pentru a analiza posibilitatea de a modifica…

- "Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- „Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- Aflat la Parlament, unde s-a dezbatut si supus votului motiunea de cenzura la adresa Cabinetului pe care il conduce prim-ministrul Tudose a confirmat faptul ca guvernantii iau in calcul plafonarea unor amenzi. Inca nu se stie, insa, cand anume va ajunge pe masa Executivului actul normativ in cauza.…

- “Revolutia fiscala”, mult trambitata de guvernul Tudose a lovit in anumite categorii de companii, acestea fiind obligate sa isi creasca costurile pentru a pastra salariul la nivelul anterior. Florin Talpes, CEO si co-fondator BitDefender, spune ca este sigur ca Guvernul nu a facut-o din…

- Guvernul a publicat pe neasteptate o ordonanta de urgenta prin care incearca sa oblige toate companiile private sa creasca salariile brute, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. In Monitorul Oficial a aparut Ordonanta…

- Guvernul PSD-ALDE a modificat, prin ordonanta de urgenta si impotriva avertismentelor tuturor - de la sindicate la investitori, de la ambasadori la presedintele Klaus Iohannis - Codul Fiscal. La cateva zile dupa, timp in care Liviu Dragnea a anuntat ca s-a lucrat la modificari, ordonanta a fost publicata…

- Liberalii, deciși sa depuna o moțiune de cenzura impotriva Guvernului Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, la finalul sedintei Biroului Executiv al partidului, ca liderii liberali au cazut de acord sa depuna o motiune de cenzura, urmand sa fie initiate discutii pentru obtinerea sustinerii…

- Motiunea de cenzura pe care PNL intentioneaza sa o depuna in Parlament reprezinta un ''semnal puternic'' pentru a opri guvernarea PSD - ALDE, ''obiectivul maximal'' al acestui demers fiind demiterea Guvernului, a declarat, sambata, la Iasi, vicepresedintele liberal Cristian Busoi. 0 0 0…

- Gigi Becali nu doreste sa destrame Tripleta de Aur, din care fac parte Florin Tanase, Florinel Coman si Dennis Man, si a anuntat ca fotbalistul care a adus un punct Romaniei la U21 in partida cu Portugalia U21 nu este de vanzare. Dennis Man a egalat in repriza secunda a partidei cu Portugalia…

- Scrisoare deschisa catre premier, dupa adoptarea noilor masuri fiscale. Dupa adoptarea Ordonanței privind noile masuri fiscale, lumea s-a imparțit in doua tabere. In special, angajații direct afectați de aceste decizii. Guvernul a adoptat toate modificarile aduse Codului Fiscal miercuri, 8 noiembrie.…

- "Si in mediul privat ca si in zona bugetara se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile", se arata intr o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai Tudose de catre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, citeaza Romania TV.CDR:…

- Scrisoare in numele a peste 2.000 de companii, adresata premierului Tudose „Si in mediul privat (ca si in zona bugetara) se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile”, se arata intr-o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai…

- „Anul 2018 va fi un an greu pentru Romania, pentru politicieni, cetateni si companii, deopotriva. Am luat nota de faptul ca Guvernul a adoptat in regim de urgenta actul normativ care schimba Codul Fiscal, cu aplicare efectiva peste 7 saptamani. Intelegem ca mesajele noastre de ingrijorare generala,…

- "Ne-am intalnit cu reprezentanții Guvernului, cu premierul Tudose și miniștrii Energiei, Economiei și Finanțelor. Tema principala de discuție a fost intrarea in vigoare a memorandumului de ințelegere din 2013 și sa ne reasiguram angajamentele ca suntem gata sa punem in aplicare acest memorandum.…

- „Pentru a justifica necesitatea transferului CAS de la angajator la angajat, va spun ca sunt 157.798 de angajatori care nu au platit CAS pentru angajatii lor, desi le-au fost retinuti banii din salarii. Este vorba despre doua milioane de angajati. Ordonanta aceasta este completata cu prevederea ca angajatorii…

- Coaliția de guvernare, lovitura pentru UDMR Comisia pentru administrație din Senat a acordat, marți, cu majoritate de voturi, raport de respingere inițiativei legislative prin care se propune ca ziua de 15 martie sa fie consacrata ca sarbatoare a comunitații maghiare din Romania iar angajații…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, dupa participarea la o gala a Asociației Municipiilor din Romania, ca s-ar impune o amanare semnificativa a modificarilor legislatiei fiscale, despre care ministrul Finanțelor spunea ca se vor adopta miercuri, in ședința de Guvern, șeful statului precizand…

- Proiectul de Ordonanta privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in sedinta de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa. El l-a contrazis, astfel, pe premierul Tudose care afirma,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat luni, in cadrul dezbaterilor din Senat asupra moțiunii simple depuse impotriva lui Ionțu Mișa, ca acesta este doar o victima iar adevarații responsabili ai dezastrului economic sunt Liviu Dragnea, Darius Valcov și Lia Olguța Vasilescu. Senatorul PMP Traian…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, în opinia sa, nu este nicio problema cu amânarile succesive ale sedintelor de Guvern în care trebuia adoptata Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului fiscal. „Cred ca atunci când…

- Este sedinta de urgenta a coalitiei de guvernare, luni dupa-amiaza, dar fara ALDE. Președintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose sunt la Vila Lac 1, unde discuta despre Codul Fiscal care ar putea arunca România în aer. În acelasi timp, Calin Popescu…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…

- Toate contributiile vor fi oprite la sursa, iar neplata contributiilor, de catre angajatori, va fi infractiune, a anuntat, vineri, liderul PSD Liviu Dragnea. Intrebat ce se intampla in cazul in care angajatorul, in numele angajatului, intarzie plata contributiilor sau nu le efectueaza, respectiv…

- Romania poate retrai momentele din 2009 - 2010 daca nu facem ce trebuie, a declarat Dragos Anastasiu, reprezentantul Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), subliniind ca exista o "profunda ingrijorare" cauzata de trei lipsuri in economie: de dialog real, de predictibilitate si de forta de munca.…

- Victor Ponta a postat pe contul sau de Facebook un mesaj dur la adresa lui Liviu Dragnea si il provoaca la o confruntare directa. Fostul premier il acuza pe Liviu Dragnea ca a confiscat partidul. "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si “Cartelul…

- Partidul Uniunea Salvați Romania acuza guvernul de incompetența in gestionarea finanțelor publice și cere PSD sa “opreasca experimentul Mișa”. USR spune ca ministrul Finanțelor se face responsabil de majoritatea schimbarilor din sistemul fiscal, modificari care au nemulțumit atat investitorii, cat și…

- "In data de 30 august am aprobat modificarea OUG 107/1999 privind garantarea pachetelor serviciilor turistice pentru ca la ora actuala Romania se afla intr-un pre-infringement pentru ca nu am transpus directiva din 1990, iar la 31.12. 2017 trebuie sa venim cu masuri concrete pe care sa le trimitem…

- Preturile la pompa au urcat din nou, ajungand vineri la 5,2 lei/litru pentru motorina si benzina (fata de 5,05 lei/litru in zilele anterioare) si la 2,4 lei/litru pentru gazul petrolier lichefiat (GPL), fata de 2,2 lei/litru. Soferii cred ca aceste scumpiri sunt „gaz pe focul tensiunilor politice”.…

- In 2016, in mai, Coaliția pentru Familie a depus la Parlament cele 3 milioane de semnaturi pentru revizuirea Constituției. Formularea propusa pentru articolul 48 alin. 1 din Constituție este: „Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie, pe egalitatea acestora și…

- Anul trecut, in mai, Coaliția pentru Familie a depus la Parlament cele 3 milioane de semnaturi pentru revizuirea Constituției. Formularea propusa pentru articolul 48 alin. 1 din Constituție este: „Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie, pe egalitatea acestora…

- "Din pacate, in Romania nu mai exista Avocat al Poporului, este sluga care nu face altceva decat sa stearga pantofii PSD", a spus Orban, la Consiliul National al PNL. El a precizat ca PNL a sesizat Avocatul Poporului pe 12 ordonante de urgenta, amintind intre altele OUG 4 care stabileste pentru angajatori…