Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat miercuri rebelii sirieni si Statele Unite ca blocheaza evacuarea unei tabere de refugiati din teritoriul aflat sub controlul lor in sudul Siriei, unde ONU a evocat in iunie conditii de viata "critice", scrie agerpres.ro.

- Misiunile comune de patrulare turco-americane au inceput duminica dimineata in nord-estul Siriei, intr-un sector menit sa se transforme intr-o "zona de securitate", informeaza AFP. Sase vehicule blindate turce au traversat frontiera pentru a se alatura in Siria trupelor americane, pentru prima misiune…

- Cu referire la cetateanul roman minor care s a aflat intr o tabara de refugiati de pe teritoriul Republicii Arabe Siriene, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:In urma demersurilor sustinute la nivelul Ministerului Afacerilor Externe au fost finalizate procedurile specifice de repatriere…

- Turcia vrea sa repatrieze un milion de refugiati in nordul Siriei si ar putea redeschide ruta migrantilor spre Europa daca nu beneficiaza de sprijin international adecvat, a declarat joi presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters si AFP preluat de agerpres.Vezi și: SURSE - Tariceanu…

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat marti ca el crede ca numarul sirienilor care se intorc acasa din Turcia va ajunge la un milion odata ce va fi stabilita o zona sigura in nord-estul Siriei de-a lungul granitei turcesti, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.In Turcia…