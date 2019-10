Sute de persoane la marşul pentru protecţia femeilor, în Capitală Sute de femei au marsaluit prin Capitala pentru a trage un semnal de alarma cu privire la victimele violenței. Acestea susțin ca vor mai multa siguranța și cer autoritaților sa caute soluții ca agresorii sa fie trași la raspundere, mai ales ca mii de persoane au cerut ordine Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Premierul demis Viorica Dancila anunta ca se alatura cauzei marsului impotriva violentei asupra femeilor organizat, sambata, in Capitala, si ii felicita pe cei care participa "pentru curajul de a-si face auzita vocea". "Am o grija aparte pentru siguranta tuturor celor ce nu se pot apara singuri si am…

- Cateva sute de persoane au marsaluit, sambata, prin Bucuresti, pentru a-si arata solidaritatea cu femeile supravietuitoare ale violentei. Marsul s-a desfasurat pe traseul Piata Universitatii (Parcul Coltea) – Piata Romana – Piata Victoriei, reunind atat reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale…

- Aproximativ 300 de persoane au venit, sambata, in Parcul Colțea, din Capitala, pentru a participa la marșul „Impreuna pentru siguranța femeilor”, pana in Piața Victoriei. Oamenii cer legi mai aspre și brațari electronice pentru agresori și anchete continuate chiar daca victimele retrag plangerea,…

- Florin Pastrama ar fi fost batut de doua persoane. Acesta a fost atacat cu tarnacopul și s-a ales cu capul spart. Florin Pastrama ar fi fost atacat de doua persoane. Potrivit click.ro, scandalul a pornit de la un teren. Brigitte și Florin Pastrama au dat 400.000 de euro pe un teren ”executat” de banca,…

- 12 persoane au avut de suferit in urma unui accident rutier, care a avut loc in sectorul Botanica al Capitalei. In urma impactului, unul dintre automobile s-a facut zob. Potrivit politiei, ambele masini circulau pe bulevardul Dacia, in directiei opuse.

- O femeie a murit si alte trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce un utilaj a explodat la o fabrica de prefabricate de pe bulevardul Preciziei din Capitala. "In aceasta dimineata, in jurul...

- Jaful s-a produs luni, la o casa de amanet din sectorul 2 al Capitalei. O angajata a fost amenințata si imobilizata de persoane necunoscute, care au sustras bani și mai multe bunuri. "Astazi, in jurul orei 12,40, prin apel la 112 a fost sesizat faptul ca persoane necunoscute au patruns in incinta unei…

- Autoritatile orasului Moscova au aprobat un miting pentru 100.000 de persoane in centrul orasului, dar au interzis un mars al protestatarilor in afara zonei desemnate, potrivit miercuri mass-media de stat ruse, informeaza joi agentia DPA. Mitingul opozitiei politice a fost aprobat pentru…