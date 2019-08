Sute de oameni arestați la Moscova. Germania, reacție oficială "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor pasnici.



Circa 600 de protestatari - sau 40% din cei 1.500 de oameni care au participat la un miting neautorizat al opozitiei in centrul Moscovei - au fost arestati sambata de fortele de ordine. A fost a treia manifestatie saptamanala consecutiva la care sustinatori ai opozitiei si-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

