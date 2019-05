Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri ca soldații ruși trebuie sa paraseasca Venezuela, solicitarea sa venind la câteva zile dupa ce un contingent militar rusesc a sosit în apropiere de Caracas, capitala Venezuelei. "Rusia trebuie sa iasa din…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate in Venezuela doar in cazul in care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza site-ul agenției Tass. "Daca decizia de a ține astfel…

- Rusia va recunoaște rezultatul unor eventuale alegeri anticipate în Venezuela doar în cazul în care președintele venezuelean Nicolas Maduro va cere organizarea acestora, a declarat ambasadorul rus la Caracas, Vladimir Zayemsky, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass.…

- Papa Francisc a declarat ca Vaticanul este pregatit sa medieze criza din Venezuela, doar daca ambele parți implicate solicita acest lucru. Intrebat de scrisoarea pe care i-a trimis-o președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, Papa Francisc a declarat ca inca nu a citit-o, scrie Mediafax. "Vom vedea ce…

- Președintele SUA Donald Trump a spus din nou ca trimiterea armatei americane in Venezuela "este o opțiune" pentru rezolvarea crizei politice din țara sud-americana. "Trimiterea armatei Statelor Unite in Venezuela pentru a rezolva criza este o opțiune", a transmis Donald Trump intr-o emisiune televizata,…

- Zeci de mii de oameni au ieșit sambata pe strazile din Caracas pentru a-i sprijini pe Nicolas Maduro și Juan Guaido, in cadrul a doua manifestații separate, avand in vedere ca cei doi sunt rivali. Guaido a declarat ca mișcarea de opoziție din Venezuela ar trebui sa ocupe strazile, in timp ce Maduro…

- O schimbare a guvernului in Venezuela ar fi in avantajul Rusiei si al Chinei, doi dintre principalii creditori ai regimului Maduro, spune pentru agentia de presa Reuters seful Adunarii Nationale de la Caracas, Juan Guaido, care s-a autoproclamat, cu sprijinul Statelor Unite, drept presedinte interimar…