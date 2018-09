Premierul Viorica Dancila și ministrul Justiției Tudorel Toader au mers in cursul serii la biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, unde cei trei au discutat timp de mai multe minute. Surse politice au declarat pentru HotNews ca Liviu Dragnea face presiuni ca Toader sa-și puna semnatura pe legea amnistitiei si gratierii, lucru pe care, in acest moment, ministrul Justiției nu vrea sa-l faca. Planul ar fi, susțin aceleași surse, ca, in cel mult doua saptamani, sa fie data o ordonanța de Guvern care sa modifice mai multe acte normative din domeniul Justiției, in care...