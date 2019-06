Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 1 iunie 2019, incepand cu ora 17:00, centrul Municipiului Sebeș va gazdui manifestarile prilejuite de Ziua Internaționala a Copilului. In vederea bunei organizari a activitaților și spectacolelor programate, precum și pentru siguranța copiilor participanți la eveniment, incepand cu dupa-amiaza…

- Toti copiii din municipiul Iasi sunt asteptati sambata, 1 iunie 2019, la ora 11:00, in Rond Targu Cucu, sa petreaca impreuna Ziua Internationala a Copilului. Copiii vor avea parte de numeroase surprize pregatite de catre gazde. Evenimentul se va incheia cu plimbari vesele cu Tramvaiul de Epoca pe itinerariul…

- Pentru ca sambata este Ziua Internaționala a Copilului, reprezentanții administrației locale din Poiana Campina au mers la cele doua gradinițe din localitate și la Școala Gimnaziala "Inv. Ion Mateescu" cu daruri pentru copii. "Nu puteam lasa ziua de 1 Iunie sa treaca fara ca noi sa nu mergem in mijlocul…

- Primaria și Consiliul Local Dumbravița organizeaza in parcul central din comuna Ziua Internaționala a Copiilor. Evenimentul are loc sambata, 1 iunie, cu incepere de la ora 10:00. De ziua lor micutii vor putea dansa, canta si se vor putea intrece in activitati sportive. Invitat special la acest eveniment…

Consiliul Județean Cluj, prin intermediul Asociației Produs de Cluj, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al municipiului Campia Turzii organizeaza la sfarșitul acestei saptamani targul...

- Autoritatile locale organizeaza sambata, 1 iunie , de la ora 09.30, in fata scenei din Parcul Dumbrava, Ziua Internationala a Copilului, pregatind pentru cei mici, pe langa numeroase surpinze si 2.000 de inghetate. De la mic la mare, copiii sunt asteptati sa se distreze si sa se bucure de momentele…