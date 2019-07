Stiri pe aceeasi tema

- Comentarii de doi lei Glume sumbre, deocheate Tata-i leul dintre lei Și-i un om și jumatate. Comentați ca tata-i mort, Odihneasca-se in pace! Dar e viu, face și sport Și-i mereu parca pe ace. Scrie, vede, va citește, Și ii spuneți ca e fals, Nu sta locului, muncește, Și, cand vrea, se prinde-n…

Urmare a articolului cu titlul „Drumul Savadisla-Iara, o mare bataie de joc! Bani "sifonați" pe lucrari necorespunzatoare?!", publicat de dumneavoastra in data de 26 iunie 2019, formulam urmatorul...

- Drept la replica: Liniile de curent și riscul de rupere sau prabușire, CAUZELE taierii copacilor din Razboieni. Acolo unde arborii au fost taiați vor fi plantați alți copaci, spațiul verde in oraș nefiind afectat. Referitor la articolul aparut in data de 19.06.2019 in mediul on-line pe ziarulunirea.ro,…

- Clubul Sportiv Orașenesc Cugir nu ignora talentul și valoarea nici unui sportiv, cu atat mai mult a celor care au performant la diferite niveluri. Dimpotriva, in ultimii 10 ani, clubul și-a asumat misiunea de a incuraja și a oferi cele mai bune condiții pentru practicarea sportului și pentru a sprijini…

- …și transmite in acest sens, publicației TdV, un drept la replica in urma articolului „Pe cine mai trebuie Ștefan Prala sa mulțumeasca” . Cu aceasta ocazie aflam ca instituția valceana are disponibil un procent de maximum 50% din totalul posturilor vacante – 105 posturi. Deci, tot anul se vor face…

- Un copil in varsta de 12 ani, din localitatea Cetațuia, comuna Puiești, județul Vaslui, a ajuns in stare grava la Spitalul Municipal de Urgența "Elena Beldiman" Barlad, dupa ce s-a accidentat grav la fotbal. Baiatul se juca impreuna cu mai mulți copii, in aceasta seara, cand a cazut și s-a lovit la…

- DREPT LA REPLICA… Dupa publicarea, in cotidianului Vremea Noua a unui interviu cu procurorul criminalist Alice Ruja, pe tema scandalului iscat, la Huși, dupa vandalizarea Crimitirului evreiesc, vicepreiierul Ana Birchall a reacționat. Pe adresa redacției, deputatul de Vaslui a trimis o scrisoare ce…