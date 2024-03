Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, o informare meteorologica valabila astazi, de la ora 15.00 și pana joi, la ora 20.00.Astfel, in intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in Banat, Crisana, Transilvania, Oltenia si vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, o informare meteorologica valabila astazi, de la ora 15.00 și pana joi, la ora 20.00.Astfel, in intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii, local moderate cantitativ, in Banat, Crisana, Transilvania, Oltenia si vestul…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare generala, valabila pana joi seara, de ploi si precipitatii mixte, iar la munte va ninge si se va depune strat de zapada. In Bucuresti, vremea se va raci si trecator va ploua slab.Incepand de astazi, ora 15:00, si pana joi, ora 20:00, meteorologii prognozeaza…

- Trei barbați au fost reținuți sub acuzația de escrocherie, fiind implicați in șase cazuri de inșelaciune in Chișinau și Comrat, cu o suma totala de 40 000 de euro obținuta prin frauda.

- Protestele fermierilor și ale transportatorilor din ultimele zile aduc și tensiuni in coaliția de guvernare. Deputatul Marian Mina, președintele PSD Giurgiu, ii da o replica dura lui Rareș Bogdan, dupa ce europarlamentarul PNL a criticat felul in care premierul și miniștrii de resort au gestionat protestele.„Un…

- La Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta este organizata, vineri, 5 ianuarie 2024, o conferinta de presa, "drept la replica la toate acuzele aduse in presa de domnul Viceprimar Ionut Rusu, prin adresa nr. 247846 29.12.2023 emisa de Primaria Municipiului Constanta si transmisa catre Agentia…

- Oltenia si Romania in general merita sa fie o destinatie de neratat din Europa, sustine realizatorul documentarelor din seria Flavours of Romania, jurnalistul britanic Charlie Ottley, care zilele acestea se afla in localitatea Costesti pentru a promova zona Oltenia de sub munte ca geoparc UNESCO. „Romania…

- Reporterii G4Media.ro și Info Sud-Est s-au dat drept studenți și au vorbit cu persoane din spatele mai multor site-uri care vand lucrari de licența la prețuri intre 1.200 și 1.600 de lei bucata. Toate site-urile pe care le-am contactat susțin la vedere ca efectueaza „servicii de copertare” pentru lucrari…