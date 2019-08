Stiri pe aceeasi tema

- Numaratoarea berzelor albe a adus in 2019 un record absolut pentru un cuib de barza din Romania. Pentru prima oara, avem un cuib cu 7 pui de barza alba. Se intampla in satul sucevean Horodnic de Sus, numarul record de pui fiind inregistrat de biologul Lucian Fasola Matasaru.

- Numaratoarea berzelor albe din Romania s-a incheiat cu un total de 3.206 cuiburi introduse cu ajutorul aplicației „Uite, Barza!”,cu un total de… pasari. Cel mai important – in perioada 25 iunie – 31 iulie 2019 utilizatorii aplicației dezvoltate de SOR cu sprijinul companiilor Enel din Romania au descoperit…

- Numaratoarea berzelor albe din Romania s-a incheiat cu un total de 3.206 cuiburi introduse cu ajutorul aplicației „Uite, Barza!”,cu un total de… pasari. Cel mai important – in perioada 25 iunie – 31 iulie 2019 utilizatorii aplicației dezvoltate de SOR cu sprijinul companiilor Enel din Romania au descoperit…

- Numaratoarea berzelor albe din Romania s-a incheiat cu un total de 3.206 cuiburi introduse cu ajutorul aplicatiei "Uite Barza!". Cel mai important - in perioada 25 iunie - 31 iulie 2019, utilizatorii aplicatiei dezvoltate de SOR, cu sprijinul companiilor Enel din Romania, au descoperit un numar de 693…

- Numaratoarea berzelor albe a adus, in 2019, un record absolut - pentru prima oara un cuib cu sapte pui, care se afla in satul Horodnic de Sus, judetul Suceava, informeaza vineri Societatea Ornitologica Romana. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, pana acum, in baza de date a SOR…

- Societatea Ornitologica Romana a reluat din 25 iunie numaratoarea berzelor albe cu ajutorul aplicatiei "Uite, Barza!" iar distribuitorii de energie electrica din Romania se vor implica in protejare apasarilor. Proiectul de numarare a berzelor albe a inceput in urma cu doi ani, cu sprijinul companiilor…

- Pentru prima oara in Romania, toți distribuitorii de energie electrica vor pune umarul pentru a proteja berzele, in toata țara. Concret, furnizorii de curent se vor folosi de datele obținute de Societatea Ornitologica Romana cu ajutorul aplicației Uite, Barza!” pentru a instala cuiburi in zonele unde…

- In 2019, toți distribuitorii de energie electrica din Romania se vor implica in protejarea berzelor albe, cu ajutorul aplicației de telefon mobil - „Uite, Barza!”. Proiectul de numarare a berzelor albe a inceput in urma cu 2 ani, cu sprijinul companiilor Enel din Romania. Din 2017, aplicația furnizeaza…