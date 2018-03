Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a primit o pedeapsa record din partea judecatorilor Curtii de Apel Suceava, pentru tainuire: 225 de ani de inchisoare! Pedeapsa a fost posibila pe baza calculelor prevazute in Codul Penal. Barbatul a primit pedepse in 17 d...

- Un barbat a primit o pedeapsa record din partea judecatorilor Curtii de Apel Suceava - 225 de ani de inchisoare, intr-un dosar de tainuire, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pedeapsa a fost posibila pe baza calculelor prevazute in Codul Penal.

- Curtea de Apel Suceava a condamnat-o pe Gabriela Boghian (21 de ani) la opt ani de inchisoare pentru omor, dupa ce in prima instanta tanara primise 16 ani de inchisoare. Decizia magistratilor suceveni este definitiva. Aceasta fost trimisa dupa gratii pentru ca in septembrie 2017 ea si-a bagat baietelul…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Galați i-au condamnat definitiv pe doi tineri, trimiși in judecata de procurorii DIICOT pentru trafic de minori. Magistrații au schimbat incadrarea juridica in proxenetism in forma continuata și l-a condamnat pe Cornel L. la 7 ani si 469 zile inchisoare, iar pe Alin…

- Un barbat din Radauți a primit 225 de ani de inchisoare. Este vorba de pedepse cumulate date de Curtea de Apel Suceava pentru ca a comis zeci de inșelaciuni, atat in libertate, cat și in perioada in care se afla dupa gratii.

- Condamnare-record pentru justiția din Romania! Mai exact, un barbat de 39 de ani din județul Suceava a fost condamnat la 225 de ani de inchisoare. Oviciu Rudu, din Radauți, și-a primit sentința saptamana trecuta, fiind pedepsit pentru infracțiunile din mai multe dosare penale.

- Curtea de Apel Suceava l-a condamnat la 3 ani de inchisoare pentru tanuire, la care s-au adaugat si alte condamnari din alte dosare, astfel incat s-a ajuns la 30 de ani de puscarie, un adevarat record, mai ales ca nu vorbim de fapte cu violenta, acolo unde, de regula, intalnim pedepse similare, unele…

- 225 de ani de inchisoare este pedeapsa record pe care a primit-o Ovidiu Rusu, un barbat din Radauți, acuzat de escrocherii, dupa ce i-au fost contopite mai multe mai multe condamnari. Chiar din celula penitenciarului, individul a reușit sa obțina bani de la mai multe persoane, pe care le-a pacalit,…

- Condamnare record pentru teparul Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani. Aflat in penitenciar, unde isi executa pedepsele cumulate din mai multe dosare penale, radauteanul si-a aflat saptamana trecuta ultima condamnare. Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, solutie care…

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o ilegal in tara.

- Condamnare record pentru teparul Ovidiu Rusu, in varsta de 39 de ani. Aflat in penitenciar, unde isi executa pedepsele cumulate din mai multe dosare penale, radauteanul si-a aflat saptamana trecuta ultima condamnare.Curtea de Apel Suceava i-a aplicat o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare, solutie ...

- Un barbat care a cumparat patru mașini de lux in leasing și nu a mai platit ratele a fost condamnat definitiv la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare, prin decizie a Curții de Apel Alba Iulia Decizia a fost pronuntata in 7 martie 2018. Sturz Ovidiu Aurel a fost acuzat de faptul […]

- Martin Shkreli, „cel mai detestat om din Statele Unite”, a fost condamnat vineri la 7 ani de inchisoare pentru frauda, scrie New York Times.In varsta de 34 de ani, Shkreli este supranumit „pharma bro”, dupa ce a crescut pretul unui medicament folosit in tratarea infectiei cu HIV cu 5000%,…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare si la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focsa, administrator al unei societati comerciale, care primise initial trei ani de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pedepsei, pentru evaziune fiscala.

- Omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, proprietarul companiei care produce uleiul Hexol in Romania, a fost condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru infractiunea de ucidere din culpa. Decizia definitiva a fost pronuntata la Curtea de Apel Alba Iulia. Judecatoria Alba Iulia l-a condamnat…

- Un medic psihiatru incadrat la Sectia exterioara de boli psihice Palazu Mare a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Constanta a fost condamnat joi, de Curtea de Apel Constanta, la un an de inchisoare, cu executare, pentru fals intelectual in forma continuata, decizia fiind

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Preotul Valeriu Roman, consilier Patrimoniu in Permanenta Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanta, pentru conducerea unui vehicul sub influenta al...

- Curtea de Apel Galati l-a plasat in arest la domiciliu pe Daniel Necula, agent de politie in cadrul Serviciului Politiei de Frontiera Galati, desi acesta a fost condamnat in prima instanta de Tribunalul Galati la 5 ani si 6 luni pentru contrabanda.

- Un barbat a fost condamnat definitiv la 17 ani de inchisoare, dupa ce a omorat in bataie o persoana intr-un sat din Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin […]

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit un nou termen in apelul dosarului in care Gheorghe Taralunga, profesor universitar doctor, fost decan al Facultatii de Farmacie din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo;, a fost condamnat in prima instanta la opt ani si opt luni de inchisoare, iar Evangelos…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. Potrivit Politiei…

- Curtea de Apel Constanta a decis joi, sa respinga ca nefondat apelul formulat de DNA impotriva decizie luate anul trecut de Tribunalul Constanta, prin care Taner Resit, primarul comunei Tuzla, fusese condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare pentru santaj. Astfel, Resit a fost achitat.…

- Un maior SRI din vestul țarii a fost condamnat la ani grei de inchisoare cu executare de catre Curtea de Apel Timișoara pentru trafic de droguri. Este vorba de Ciprian Sabin Mareș, fost șef al Departamentului Antidrog al SRI Arad. Inițial, acesta a fost condamnat, in luna decembrie a anului trecut,…

- Maiorul SRI Ciprian Sabin Mares, judecat pentru trafic de droguri, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare. Inițial, magistrații Tribunalului Arad il condamnasera pe maior la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare. Alaturi de…

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul SRI Arad, a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Timisoara la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Initial, in decembrie 2017, maiorul SRI primise la Tribunalul Arad o pedeapsa de 2 ani si 6 luni inchisoare cu…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Horea Uioreanu, a fost condamnat, miercuri, definitiv, printr-o decizie a Curtii de Apel (CA) Cluj, la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita, fals in inscrisuri sub semnatura privata si tentativa la spalare de bani.…

- Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a fost condamnat definitiv la 6 ani si 4 luni de inchisoare cu executare. Curtea de Apel Cluj a redus cu doua luni pedeapsa pronuntata de prima instanta. Politicianul a fost trimis in judecata pentru coruptie.

- Marți, 23 ianuarie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Nasaud au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Bistrița impotriva unui barbat, de 29 ani, din Negrilești. Acesta a fost condamnat la 1 an și 257 zile inchisoare pentru comiterea…

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- O tanara l-a dat in judecata acuzandu-l ca a santajat-o in mai multe randuri. I-a cerut 1.000 de euro pentru a nu publica mai multe fotografii indecente in mediul virtual. Barbatul a fost gasit vinovat si condamnat initial la 5 ani de inchisoare. A facut recurs insa pedeapsa finala data de…

- Curtea de Apel Constanta a respins, ieri, ca nefondat, apelul si a mentinut hotararea din 23 noiembrie 2016 a Tribunalului Tulcea prin care a condamnat-o pe Cecilia Chirvasuta, șef secție Cardiologie in cadrul Spitalului Județean Tulcea, la o pedeapsa de 4 ani inchisoare cu executare si interzicerea…

- ”De transferurile lui Cristi Tanase si Valeica Gaman se ocupa MM. Vorbeste el cu agentul care lucreaza la firma lui Victor si Giovani”, a spus Gigi Becali in direct la TV. Declaratia lui Becali ii poate cauza probleme mari lui Stoica in masura in care implicarea acestuia din urma este reala, dupa…

- La data de 11 ianuarie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din localitate, pe numele caruia, autoritațile germane, la data de 09 ianuarie a.c., au emis un mandat european de arestare, pentru savarșirea de infracțiuni contra…

- Curtea de Apel Constanta a condamnat, marti, un barbat din judetul Tulcea la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce acesta a ucis un caine cu o sabie artizanala in anul 2014, decizia fiind definitiva. Initial, barbatul primise o pedeapsa de sase luni de inchisoare cu executare din partea Judecatoriei…

- Deciziile magistratilor Curtii de Apel Iasi nu sunt definitive, putand fi atacate cu recurs. Sorin Bocancea a primit, potrivit deciziei magistratilor publicata pe portalul instantei, la 1,6 ani de inchisoare cu executare. El a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare pentru 'favorizarea…

- Gheorghe Chivorchian, fostul presedinte executiv al lui Poli Timișoara, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare, conform unei decizii a Curtii de Apel Timiș in dosarul finantarii ilegale a clubului de fotbal. Gheorghe Chivorchian a fost conducator al echipei Poli Timișoara pe vremea…

- Constantin Ostaficiuc a fost condamnat la inchisoare. Magistrații Curții de Apel Timișoara au decis, miercuri, ca fostul președinte al Consiliului Județean Timiș sa fie condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare in dosarul finantarii echipei de fotbal Poli Timisoara. Curtea de Apel Timiș a dat…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- 30 de ani de inchisoare pentru criminalul unui fost primar din Lunca Muresului este sentința data de Tribunalul Alba. Barsony Gligor, barbatul acuzat ca l-a omorat, in 2016, pe fostul primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu , a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Alba, la 30 de ani de inchisoare cu…

- Adrian Duicu a fost condamnat la inchisoare de Curtea de Apel București. Fostul președinte al Consiliului Județean Mehedinți a primit o pedeapsa de un an si sase luni inchisoare cu suspendare intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru fapte de corupție. Adrian Duicu a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, marti, definitiv, condamnarea omului de afaceri turc Abdullah Atas la 22 de ani si 10 luni de inchisoare, fiind acuzat ca l-a ucis pe politistul Gheorghe Ionescu, lovindu-l intentionat cu masina. Pedeapsa i-a fost redusa de la 23 de ani si 6 luni.