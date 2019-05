Un grup care a strâns milioane de dolari într-o campanie inițiata cu ajutorul GoFundMe a anunțat ca a început construcțiile zidului de la granița cu SUA, pe proprietate privata, scrie CNN.



Grupul "We Build the Wall" ("Noi construim zidul"), fondat de un veteran din cadrul trupelor aeriene, a anunțat luni printr-o serie de mesaje pe rețelele de socializare ca a început construcția pe o proprietate privata din New Meixco.



Anunțul apare la câteva luni dupa ce grupul a pornit o campanie GoFundMe pentru strângerea de fonduri din…