- Bernie Sanders, in varsta de 78 de ani, a fost internat de urgența in spital din cauza unor dureri in zona toracica, scrie BBC News. Echipa de campanie a senatorului american a anunțat miercuri ca medicii au identificat un blocaj arterial care a necesitat montarea a doua stenturi. ”Senatorul Sanders…

- Bernie Sanders, unul din candidatii democrati la presedintia Statelor Unite, a strans 25,3 milioane de dolari in trimestrul al treilea din 2019 pentru campania sa vizand Casa Alba, acumuland 1,4 milioane de donatii individuale si depasind cele 18 milioane de dolari colectate in trimestrul al doilea,…

- Senatoarea americana Elizabeth Warren, o stea in ascensiune in alegerile primare democrate in vederea desemnarii adversarului lui Donald Trump in 2020, l-a depasit usor pe fostul vicepresedinte Joe Biden, potrivit unui sondaj, o premiera pentru aceasta progresista care poarta o campanie de teren dinamica…

- Pentru prima data in cursa democrata pentru Casa Alba, senatoarea progresista Elizabeth Warren il depaseste potrivit unui sondaj pe fostul vicepresedinte Joe Biden in Iowa, stat-cheie pentru ca va fi primul care va vota in cursul primarelor, noteaza AFP. Elizabeth Warren, cu 22% din intentiile…

- Favoritul alegerilor primare democrate, Joe Biden, s-a aratat ofensiv joi in cadrul unei dezbateri televizate, atacandu-si principalii rivali, senatorii Elizabeth Warren si Bernie Sanders, fara a se lasa destabilizat de atacurile candidatilor mai putin importanti, relateaza AFP. Dupa o…

- Analiștii americani experimentați considera ca 2020 poate fi anul în care Elizabeth Warren va obtine nominalizarea Partidului Democrat pentru a candida la presedintie și pentru a încerca sa evite realegerea actualului președinte al SUA, Donald Trump, scrie Rador, citând Folha Online.…

- Fostul președinte al Sudanului, Omar al-Bashir, destituit de armata pe 11 aprilie, dupa 30 de ani de putere, a fost inculpat sâmbata de catre un tribunal din Khartoum pentru posesie ilegala de fonduri straine și utilizare frauduloasa a acestor fonduri, a spus un judecator, relateaza AFP.Autoritațile…

- Acesta este al treilea abandon in actualele alegeri primare dupa cele ale lui Eric Swalwell si John Hickenlooper.Jay Inslee, guvernatorul progresist al statului Washington, din nord-vestul SUA, era creditat cu mai putin de 0,5% in sondajele pentru investitura democrata."A devenit…