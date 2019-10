Stiri pe aceeasi tema

- O tornada a afectat mai multe zone din nordul orasului Dallas duminica seara, lasand peste 100.000 de case si sedii de firme fara electricitate si ducand la intarzierea multor curse pe aeroporturile regionale, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Furtuna a lovit in apropierea aeroportului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru perioada 7-20 octombrie. Meteorologii anunta ca in primele doua zile de prognoza, vremea va fi deosebit de rece pentru aceasta perioada din an, cu o medie a temperaturilor maxime de 14 grade. Pe 9 octombrie vremea se va incalzi,…

- Taifunul a smuls din radacini copaci, a rasturnat masini, a luat pe sus acoperisuri si a deteriorat cladiri pe insula Miyako, din prefectura Okinawa, a relatat ziarul Ryukyu Shimpo. In total, 30.590 de gospodarii, aproximativ 84% dintre cele aflate pe insula, au ramas fara electricitate,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in aceasta seara o atentionare nowcasting cod portocaliu de furtuna pentru doua localitati din judetul Bistrita-Nasaud, valabila pana la ora 19:30. Astfel, potrivit meteorologilor, in judetul Bistrita-Nasaud, in Telciu si Romuli, se vor semnala averse…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, atentionare cod galben de ploi torentiale si vant in 21 de judete din centrul si Vestul tarii, pana luni seara. Pentru zona de Sud este anuntata canicula. Potrivit ANM, codul galben de instabilitate atmosferica intra in vigoare la ora 14.00…

- Vremea severa, manifestata prin vant puternic, conditii de viscol si ploi torentiale, care s-a abatut asupra celei mai mari parti a sud-estului Australiei a lasat fara curent electric mii de proprietati si a perturbat traficul aerian, relateaza vineri DPA. Biroul de Meteorologie din Australia…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU de furtuna in centrul județului Alba. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting de furtuna, valabila miercuri in zona centrala din județul Alba, pana la ora 14:20. Potrivit…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) au emis astazi o atenționare meteorologica valabila pentru majoritatea țarii, inclusiv Arad, astazi,...