Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, a reafirmat joi ca este prea devreme pentru a lansa o procedura de destituire a presedintelui Donald Trump, care ar duce, in opinia sa, la "puternice divizari", relateaza AFP.



"Le vom putea prezenta americanilor faptele, in urma anchetelor noastre, iar acest lucru ne-ar putea duce la momentul in care o destituire sa fie inevitabila, sau nu. Dar inca nu am ajuns acolo", a declarat Pelosi intr-o conferinta de presa, mentionand ca o destituire "ar fi cu siguranta o sursa de importante divizari pentru tara noastra".

…