- Fostul vicepresedinte american Joe Biden, in prezent cel mai bine cotat candidat democrat inscris in cursa pentru prezidentialele din 2020, a dezvaluit un plan de reforma a sistemului de asigurari medicale cu o valoare estimata de 750 miliarde de dolari, bani care ar fi obtinuti in parte din cresterea…

- Mai multi candidati la nominalizarea din partea democratilor au criticat politica presedintelui Donald Trump privind imigratia, in special prin prisma efectelor asupra situatiei de la frontiera cu Mexicul. In colimator s-au aflat de asemenea atitudinea actualei administratii republicane fata de aliatii…

- Avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a opinat joi ca nou creata camera disciplinara a Curtii Supreme din Polonia ''nu respecta cerintele independentei sistemului judiciar, conform dreptului Uniunii Europene'', transmit Reuters si dpa. Potrivit noii schimbari,…

- Continua tensiunea dintre Turcia si SUA pentru ca Turcia achizitioneaza sistemul de aparare antiaeriana S-400 din Rusia. Conform stirii transmise de Reuters, un oficial de rang înalt din Pentagon a declarat ca Washingtonul analizeaza optiunea de a impune, suplimentar, sanctiuni financiare si altor…

- “ROMANIA ALL INCLUSIVE” – campania care deschide porțile Romaniei zecilor de mii de turiști straini ce ajung la UNTOLD și NEVERSEA! UNTOLD și NEVERSEA continua campania „Romania All Inclusive”. Unul

- Proiectul „Visit Timișoara”, lansat de Primaria Municipiului Timișoara, iși propune o promovare mai activa și eficienta, in randul tuturor celor care calatoresc in strainatate, a Capitalei Culturale Europene 2021. Acestia sunt invitati sa isi puna in bagajele de vacanta colantul cu bulina galbena ce…

- Jeff Bezos, patronul companiei americane Amazon si al societatii spatiale Blue Origin, a dezvaluit joi la Washington proiectul vehicul pe care doreste sa il dezvolte pentru transportul de echipamente pe Luna, transmit agentiile internationale Reuters si AFP. "Iata Blue Moon", a declarat el in cursul…

- Liderul unui grup armat care oprea migrantii care treceau ilegal in SUA din Mexic s-a laudat ca isi antreneaza oamenii sa-i asasineze pe fostul presedinte Barack Obama, Hillary Clinton si miliardarul George Soros, a declarat un agent FBI potrivit documentelor depuse la tribunal luni, relateaza Reuters…