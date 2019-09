Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a spus joi reporterilor ca este dispus sa se întâlneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pentru a relua negocierile legate de dezarmarea nucleara, anul acesta, scrie Reuters. Comentariile lui Trump au fost facute dupa ce Coreea de Nord, la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca are in analiza cinci persoane foarte calificate profesional pentru a-l inlocui pe John Bolton in functia de consilier de securitate nationala, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Adresandu-se reporterilor de la Casa Alba, presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu omologul iranian Hassan Rohani, ”daca circumstantele sunt corecte”, dupa medieri facute de Emmanuel Macron, dar presedintele iranian a replicat marti ca Iranul nu va discuta cu Statele Unite pana cand nu vor ridica toate…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca a primit joi o scrisoare "foarte frumoasa" de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care s-ar putea intalni din nou, transmite Reuters. Trump nu a precizat cand ar urma sa aiba loc urmatorul summit. Dupa precedenta intalnire cu Kim din 30 iunie,…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au o intelegere conform careia Coreea de Nord nu va lansa rachete balistice intercontinentale, a declarat marti consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe John Bolton canalului de televiziune Fox News, preluat de Reuters.…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis liderului nord-coreean Kim Jong-Un o scrisoare „foarte prietenoasa”, ca raspuns la urarile primite de la acesta cu ocazia zilei de naștere, în urma cu o saptamâna, conform Mediafax care citeaza Reuters. Schimbul…