- Familia Trump a crescut din nou, iar presedintele american a devenit bunic a zecea oara, fiul sau Eric anuntand ca sotia sa a nascut o fata, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Lara Trump si cu mine suntem incantati sa o primim pe Carolina Dorothy Trump in aceasta lume. Te iubim deja!”, a anuntat…

- Donald Trump, acuzat de crearea contextului pentru astfel de atacuri impotriva hispanicilor Inculparea ucigașului de la El Paso a fost ceruta in baza acuzațiilor formulate de procurorul general, care a calificat atacul cu arma – soldat cu 20 de morți – drept «un act de terorism interior». La mai puțin…

- Presedintii american Donald Trump si Emmanuel Macron au evocat vineri, intr-o convorbire telefonica, dosarul iranian, pe fondul unor tensiuni puternice intre Statele Unite si Republica islamica, relateaza AFP.Cei doi lideri au evocat ”eforturile in curs prin care sa se asigure ca Iranul nu…

- Donald Trump a reiterat vineri ca Statele Unite au ”doborat” joi o drona iraniana in Stramtoarea Ormuz, dupa ce Washingtonul a anuntat ca detine probe clare in acest sens, ceea ce Iranul a dezmintit categoric, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu exista vreo indoiala, am doborat-o”, a declarat…

- Actualul favorit democrat in cursa pentru Casa Alba, Joe Biden, a promis joi, daca va fi ales in 2020, sa organizeze in Statele Unite un summit mondial asupra valorilor democratice, maltratate, in opinia sa, de Donald Trump, relateaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama a prezentat…

- Iranul a avertizat, vineri, ca ar putea captura o nava britanica in cazul in care Marea Britanie nu elibereaza petrolierul sechestrat joi, in Gibraltar. Mohsen Rezai, unul dintre comandantii Gardienilor Revolutiei din Iran, a transmis ca, "daca Marea Britanie nu elibereaza petrolierul iranian, este…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ion Țiriac…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…