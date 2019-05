Studiu OMS: Ce se intampla cand oamenii trebuie sa scoata bani din buzunar pentru serviciile de sanatate

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestei luni, zilierii pot plati contributia de asigurari sociale de sanatate CASS , dupa ce, recent, a aparut modificarea legislativa in Monitorul Oficial al Romaniei. Zilierii pot plati CASS ul prin declaratia unica, care poate fi descarcata online, asigurandu se astfel in sistemul…

- Bebelusii alaptati la san au un risc mai redus de a deveni obezi, comparativ cu cei hraniti cu formula sau care sunt alaptati natural o perioada mai mica de sase luni, arata un studiu al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.

- Duminica, 7 aprilie, a fost Ziua Mondiala a Sanatații. Sarbatorita pentru prima data in anul 1950, pentru celebrarea inființarii, in anul 1948, a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Ziua Mondiala a Sanatații (ZMS) se organizeaza anual (in data de 7 aprilie), la nivelul țarilor membre OMS.…

- Masura fara precedent in Sanatate! Ministrul Sorina Pintea propune retragerea acreditarii pentru doua spitale de urgenta din tara, dupa ce a fost socata de mizeria pe care a gasit-o, in timpul unor controale neanuntate.

- Psiholog Ana Tatu – Ganduri despre psihologie in Social / on 27/03/2019 at 11:12 / – Ce te-a facut sa alegi aceasta profesie? Se intampla ca unii oamenii sa foloseasca diverse „etichete” pentru a identifica sau diferenția anumite caracteristici la ceilalți. Ei bine, eu am avut…

- K. Iohannis, la Forumul „Drepturile Omului si o Lume fara Tutun” Foto: presidency.ro Problema fumatului la nivel global și soluții pentru reducerea consumului de tutun sunt discutate la București în cadrul unei importante conferinte internationale, Forumul „Drepturile Omului si o…

- Centrul European pentru Preventia Bolilor -ECDC- cu sediul la Stockholm si biroul european al Organizatiei Mondiale a Sanatatii –OMS- de la Copenhaga au anuntat ca, in pofida unei scaderi a cazurilor inregistrate, in Europa si in Asia Centrala, aceasta afectiune este departe de a fi eradicata.