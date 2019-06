Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata dupa ce fortele de securitate au deschis focul luni asupra protestatarilor din capitala Khartoum, potrivit informatiilor furnizate luni seara de o organizatie medicala, transmit dpa si AFP.Numarul victimelor a crescut de la 13, cifra anuntata initial,…

- Pe platforma online ebay a fost scos la vânzare un cilindru de grafit dintr-un reactor nuclear model RBMK-1000, folosit la Cernobîl.Autorul anuntului sustine ca locuieste în Lituania si scoate la vânzare pe eBay unul dintre blocurile care formau cilindrul de grafit din jurul…

- La inceputul lunii februarie, Statele Unite si-au anunțat retragerea din Tratatul privitor la Fortele Nucleare Intermediare (INF) din 1987, semnat de Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov. Harald Kujat, fost președinte al Comitetului militar al NATO, a afirmat, intr-un interviu acordat Sputnik, ca regreta…

- Presedintele Comisiei pentru probleme judiciare din Camera Reprezentantilor, democratul Jerrold Nadler, i-a stabilit termen pana luni dimineata procurorului general William Bar pentru a comunica membrilor Congresului raportul integral al procurorului special Robert Mueller asupra anchetei ruse, informeaza…

- Tanara a cazut de la peste 12 metri inaltime sub privirea ingrozita a celui care o fotografia. Se aflau in zona Trocadero, acolo unde mii de turisti se straduiesc zilnic sa surprinda cel mai bun cadru cu turnul parizian. Integral pe Stirile ProTV

- Soferul senegalez al unui autobuz scolar a dat foc vehiculului miercuri în nordul Italiei, dar cei 51 de elevi aflati la bord au scapat ca prin minune.51 de elevi și însotitorii lor, erau în autobuzul condus de un cetatean italian cu origini senegaleze, în vârsta de…

- Zeci de oameni si-au pierdut viata în Noua Zeelanda, în atacuri armate comise în doua moschei din orasul Christchurch. Politia a retinut patru suspecti: trei barbati si o femeie.Politia din Christchurch le-a cerut localnicilor sa stea în case, deoarece situatia era periculoasa…

- Interval de valabilitate: 11 martie, ora 21 – 12 martie, ora 11 Fenomene vizate: precipitații in general moderate cantitativ și intensificari ale vantului Zone afectate: In intervalul menționat in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații, care vor depași…