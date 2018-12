Știrile care au ţinut prima pagină în presă mondială în 2018 De la intalnirea istorica dintre liderii american si nord-coreean, pana la investigatia cu privire la amestecul Moscovei in campania prezidentiala de la Washington, trecand prin agitatul Brexit, sau salvarea adolescentilor thailandezi ramasi captivi intr-o pestera. Sunt cateva dintre stirile care au tinut prima pagina in presa mondiala in 2018. 2018 a adus o deschidere spectaculoasa din partea celui mai izolat si mai represiv regim al planetei. Dupa ce, in februarie, sora mai mica a dictatorului de la Phenian a devenit primul membru al dinastiei conducatoare de la Phenian care viziteaza sudul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- 'Exista un potential superb pentru un mare succes economic pentru aceasta tara, Kim Jong Un stie asta mai bine ca oricine si va sti sa profite din plin', a adaugat el. 'Toate este bine!', a incheiat liderul de la Washington insa fara sa ofere detalii despre eventualele discutii in curs. Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca spera sa organizeze o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong Un probabil in ianuarie sau februarie 2019, dupa summitul lor istoric de la Singapore din lunea iunie, relateaza AFP. "Cred ca il vom organiza (...) in ianuarie…

- Coreea de Nord a anuntat, vineri, ca va deporta un cetatean american care a fost retinut pentru ca a intrat ilegal in aceasta tara, aceasta actiune parand sa aiba rolul de a stimula dialogul cu Statele Unite. Totodata, regimul de la Phenian a anuntat ca a testat cu succes o arma tactica "ultramoderna",…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- Media oficiale nord-coreene au atacat marti SUA pentru dorinta lor "malefica" de a mentine sanctiunile impotriva Phenianului, acuzandu-l pe presedintele Donald Trump ca impiedica relatiile intercoreene sa progreseze, relateaza AFP, informeaza Agerpres. Aceste comentarii ameninta sa tulbure negocierile…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a anuntat luni ca liderul nord-coreean Kim Jong Un ar urma sa se intalneasca in curand cu presedintii chinez si rus, intr-un alt exemplu al detensionarii in Peninsula Coreea, relateaza France Presse. Aceasta declaratie intervine la o zi dupa ce Moon…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in, a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar președintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord, informeaza site-ul agenției Reuters. Moon Jae-In a facut aceste declarații in cursul unei…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…