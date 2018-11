Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a declarat, marti seara, la TVR 1, ca PNL va merge la consultarile de la Palatul Cotroceni cu o delegatia formata din cinci persoane, mandatul partidului fiind transpunerea in legislatie a recomandarilor Comisiei de la Venetia. "Am fost invitati cu o delegatie formata din cinci…

- Procurorul general, Augustin Lazar, sustine ca opinia critica a Comisiei de la Venetia pe tema modificarii Codului Penal si a Codului de Procedura Penala confirma ingrijorarile exprimate de Parchetul General. Lazar critica si prevederile legale cu privire la numirea si revocarea procurorilor de rang…

- Comisia de la Venetia a exprimat preocupare, in avizul adoptat vineri, privind proiectele de amendamente la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala din Romania, subliniind ca modificarile afecteaza grav eficienta sistemului judiciar penal si actiunile anticoruptie.Dupa ce președintele…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, a anuntat, vineri, ca PNL va propune o initiativa legislativa prin care sa se puna in acord legislatia romaneasca cu recomandarile Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor operate la legile Justitiei. "PNL va propune semnarea de catre…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), are, in ce priveste Romania, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea…

- Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia (organ consultativ al Consiliului Europei, alcatuit din experti independenti in domeniul dreptului constitutional), are, in ce priveste Romania, pe ordinea de zi a sedintei plenare din 19 octombrie, adoptarea…

- USR transmite ca "deplange" decizia Curții Constituționale "de a ignora recomandarile Comisiei de la Veneția in privința legilor justiției". Partidul anunta ca va iniția in procedura de urgența modificarea lor potrivit recomandarilor Comisiei, "deoarece organismul european a confirmat ceea ce USR…

- "Biroul permanent a respins solicitarea PNL ca la inceputul acestei sesiuni parlamentare, premierul Viorica Dancila sa vina la Ora Guvernului in Parlament, pentru a raspunde cu privire la reprimarea protestului pasnic antiguvernamental din 10 august", a anuntat Raluca Turcan. Saptamana trecuta, PNL…