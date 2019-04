Casa de Cultura ”Constantin C. Giurescu” din Odobești va invita vineri, 5 aprilie 2019, la intalnirea cu omul de litere IONEL NECULA, care va lansa lucrarea ”Spiritul vrancean in lecturi elective” (Iași, 2019), al treilea volum din seria omonima dedicata scriitorilor vranceni. Fost director al Casei de Cultura din Tecuci, Ionel Necula este considerat cel […] The post ”Spiritul vrancean in lecturi elective”, carte lansata vineri la Odobești appeared first on Vrancea Media - Stiri de ultima ora .