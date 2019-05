Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat vineri ca in maximum doi ani urmeaza sa fie acoperite posturile vacante din spitale cu medici specializati in medicina de urgenta. Sorina Pintea s-a aflat vineri, la Zalau, ea fiind intrebata ce masuri poate lua Ministerul Sanatatii pentru rezolvarea crizei…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca cere public demisia ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, pentru modul in care a gestionat problema spitalelor regionale de urgenta. "Solicit public demisia doamnei ministru Sorina…