- Senatorul PSD Șerban Nicolae lanseaza un atac virulent la adresa lui Klaus Iohannis, caruia ii reproșeaza ca „a impus un simulacru de referendum” pentru a „parazita” alegerile europarlamentare. Astfel, senatorul PSD anunța ca refuza „tentativa de frauda morala și așa-zisul buletin de vot pentru referendum”…

- Românii sunt așteptați, pe 26 mai, sa raspunda, la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, la doua întrebari din domeniul justiției. Pentru a putea fi validat, trebuie sa participe cel puțin 30% din numarul persoanelor înscrise pe listele electorale permanente. Referendumul…

- Seful statului are toate sansele sa-si asigure un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, in conditiile in care conduce detasat cursa pentru prezidentiale, potrivit ultimului sondaj IMAS, realizat la comanda Europa FM.

- Administratia Prezidentiala a confirmat, vineri, pentru agentia Agerpres ca presedintele Klaus Iohannis va avea, marti, consultari cu reprezentantii societatii civile cu privire la organizarea unui posibil referendum pe justitie concomitent cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Seful statului a…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS a dat publicitații datele privind celui de al II-lea sondaj de tip OMNIBUS in Municipiul București. Cercetarea este facuta din doua in doua luni pe un eșantion reprezentativ de 1067 de respondenți pe baza de interviuri fața in fața la domiciliul acestora.…

- ​CCR dezbate, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis în legatura cu modificarea legii care interzice organizarea unui referendum în aceeași zi în care au loc alegerile europarlamentare. Șeful statului a contestat modificarile aduse legii de actuala putere în contextul…