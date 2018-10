Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de o treime dintre romani (37%) doresc ca tara noastra sa aiba relatii mai stranse cu SUA, 25% cu Germania, in timp de 11% au optat pentru relatiile cu Franta, potrivit unui sondaj realizat de Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde. Conform sondajului dat publicitatii duminica de…

- Cel mai bogat om al secolului nostru este considerat Muammar al Gaddafi dictatorul libian care a fost ucis in urma cu sapte ani. Cei de la LA Times arata ca Muammar al Gaddafi avea o avere de 200 de miliarde de dolari, de doua ori mai mult decat cel mai bogat om din lume desemnat de clasamente cunoscute.…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de campioana mondiala en-titre, Croatia, cu scorul de 17-4, in primul meci din grupa D a preliminariilor europene din Liga Mondiala, informeaza News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 5-1, 2-0, 6-2. Din grupa D mai face…

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- Grupul german Volkswagen va inceta practic orice activitate in Iran, in conformitate cu cererea SUA, a anuntat in noaptea de marti spre miercuri ambasadorul Statelor Unite la Berlin, Richard Grenell, citat de Bloomberg, relateaza AFP. Un acord a fost incheiat marti intre grupul de automobile…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Salvini considera ca presedintele francez Emmanuel Macron „este prima persoana care ar trebui sa dea dovada de solidaritate si sensibilitate si sa redeschida frontiera in Ventimiglia. Autoritatile de la Roma si cele de la Berlin sunt aproape sa semneze un acord privind primirea migrantilor care traverseaza…

- In 2017, Romania a produs 63,6 terawati pe ora, cu 2% mai putin decat in 2016, si cu 2,4% mai putin decat in 2015, se arata in datele unui raport conceput de compania British Petroleum (BP). Cele mai mari productii de energie electrica din Europa le-au inregistrat Germania (654,2 terawati / ora), Franta…