Stiri pe aceeasi tema

- Soferul circula sinuos prin trafic si a fost sesizat de alti colegi din trafic, in timp ce conducea din sant in sant, prin localitatea Tomesti. „Politistii Sectiei 1 Rurale Iasi efectueaza cercetari intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere sub influenta alcoolului.…

- Potrivit IPJ Cluj, un tânar în vârsta de 19 ani, din Nicula, în timp ce conducea autovehiculul prin comuna Fizeșu Gherlii, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în șanț. Accidentul s-a soldat…

- Un sofer de 27 de ani din Piatra Neamt este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a adormit la volan, in timp ce circula pe DJ 211, in judetul Braila, a patruns pe contransens, lovind apoi un copac de pe marginea drumului.

- Ziarul Unirea FOTO. Bolid de lux, cu volan pe dreapta, parcat pe trei locuri de un tanar din Alba Iulia, chiar in fata sediului Politiei Aiud Un autoturism de lux, cu volan pe dreapta, adus din Anglia de un tanar din Alba Iulia, a fost fotografiat in timp ce era parcat pe trei locuri, intr-o parcare…

- Un șofer a fost depistat de polițiștii de patrulare in timp ce conducea pe traseul din Ștefan Voda cu o viteza extrem de periculoasa. Vitezomanul a fost suprins de radar conducand cu 230 de km/h. Mai mult, dupa ce a fost verificat s-a constat ca șoferul, in varsta de 41 de ani, mai avea alte 4 incalcari…

- Postarea unui șofer a devenit virala pe internet, dupa ce și alți participanți la trafic au povestit cum doi barbați cu o duba alta ataca in trafic și in parcarile de la Autostrada Sibiu-Deva. Oamenii spun ca aceștia acționeaza impreuna, unul distrage atenția și celalalt fura bunuri din mașini.

- Un contrabandist a reusit sa scape de sub ochii politistilor, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalele acestora. Acesta a fost urmarit pe o distanta de aproximativ 3 kilometri, iar apoi acesta si-a abandonat masina. In autovehicul, soferul transporta tutun de contrabanda in valoare de peste 230.000…