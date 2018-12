Pâine Moş Crăciun

Daca framanti si dospesti aluatul in masina de paine (ca mine), pui toate ingredientele in ordinea urmatoare in masina de paine: laptele caldut, ou, unt topit, zaharul, faina cernuta, drojdia si sarea. Programul masinii mele de paine este de o ora si 15 minute (timp in care a framantat si a dospit). Daca vrei sa framanti aluatul manual, pregatesti intai maiaua… [citeste mai departe]