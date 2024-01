Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit dupa ce doi barbați inarmați și mascați au atacat intr-o biserica din Istanbul in timpul unei slujbe, duminica, scrie Sky News.Doi „atacatori mascați” au atacat biserica Santa Maria din cartierul Sariyer duminica, in jurul orei 11.40, au declarat oficialii turci. Televiziunea…

- Maratonul organizat la 165 de ani de la Unirea Principatelor Romane s-a incheiat tragic pentru Ilie Roșu, unul dintre cei mai cunoscuți maratoniști. Acesta a incetat din viața chiar in timpul cursei. Tragedia s-a produs pe strada Unirea Principatelor , la scurt timp dupa ce participanții la cea de-a…

- Incidentul a avut loc, sambata, in comuna Plopșoru din județul Gorj, in timpul unei partide de vanatoare, informeaza Pandurul.Barbatul a fost impușcat in gat de un coleg de vanatoare, iar echipajul de salvare ajuns la fața locului nu a putut decat sa constate decesul.„Din primele verificari efectuate…

- Patru copii și parinții lor au murit in noaptea de marți spre miercuri in timpul unui incendiu in casa lor din Huy, in provincia Liege, Belgia, iar șeful pompierilor care au intervenit pentru a stinge focul a recunoscut la o zi dupa tragedie ca salvatorii au nevoie de psiholog, dupa șocul pe care l-au…

- Cinci militari au murit in urma prabusirii unui avion american in Marea Mediterana in timpul unui exercitiu, a anuntat duminica Comandamentul european al armatei americane EUCOM , potrivit Agerpres 39; 39;In timpul unei misiuni de rutina de realimentare in cadrul antrenamentelor militare, un avion militar…

- Atacantul ghanez Raphael Dwamena, fost jucator al echipelor spaniole Levante si Zaragoza, a incetat din viata sambata, 11 noiembrie, in timpul unui meci din prima liga a campionatului de fotbal al Albaniei.

- Influencerul brazilian Luana Andrade a murit dupa ce a suferit o operație de liposucție. Potrivit postului brazilian de știri Globo 1, tanara in varsta de 29 de ani a decedat marți in Sao Paulo, Brazilia, dupa ce a suferit o embolie pulmonara masiva, la o zi dupa ce a fost internata in spital pentru…