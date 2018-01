Stiri pe aceeasi tema

- Dorothy Malone, care a câstigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita într-un rol secundar în filmul „Written on the Wind” (1956), a murit la Dallas (SUA), la vârsta de 92 de ani, relateaza sâmbata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei,…

- Eddie Redmayne, actor laureat cu Oscar, a declarat duminica, referitor la campania pentru egalitate de gen de la Hollywood, ca era ''asteptata de mult timp'' si ca este nevoie de ''mai multa schimbare'', informeaza Reuters. Declaratiile au fost facute cu…

- Alerta in județul Hunedoara, unde pompierii au fost mobilizați sa salveze trei oameni dintr-o mașina cazuta in raul Jiu, in apropiere de Uricani. Doar una dintre persoane au reușit sa se salveze. Mașina in care se aflau trei persoane a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la aproape 20 de metri in raul…

- Medicii legiști au efectuat autopsia tinerei gravide din Iași care a murit dupa ce a fost plimbata intre spitale. Cu aproape trei luni inainte de a deveni mama, Bianca Cimpoi a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași , unde a ajuns in stare critica. O infecție puternica a curmat viața tinerei…

- Celebra actrița Jessica Falkholt a murit, devenind cea de-a cincea victima a unui tragic accident, în care și-a pierdut parinții și sora. Rudele ei si medicii au decis sa o decupleze de la aparatele care o tineau în viata, dupa ce vedeta a intrat în coma, ca urmare…

- Celebra jucatoare de tenis, care a devenit mama pe 1 septembrie 2017, a dezvaluit recent intr-un interviu ca a fost la un pas de moarte cand i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, fiind supusa la doua intervenții chirurgicale. Serena povestește ca ritmul cardiac al bebelușului a inceput sa scada…

- Cristina Manea a nascut in vara lui 2017 o fetița sanatoasa, insa nu avea sa se bucurea de ea prea mult timp. Imediat dupa nașterea prin cezariana, mama a simțit dureri de cap puternice. Inițial a considerat ca sunt un efect secundar al anesteziei, insa durerile nu au cedat. Medicii deja banuiau ca…

- Cristina Manea, pitesteanca diagnosticata cu sarcom alveolar de parti moi (un cancer rar, cu metastaze), imediat dupa ce a adus pe lume o fetita perfect sanatoas, s-a stins miercuri, la o clinica din Turcia. Romanii au donat pentru salvarea ei sute de mii de euro, mult peste nevoile de tratament ale…

- Compozitorul John Williams, premiat de cinci ori cu Oscar, inclusiv pentru coloana sonora a filmului „Razboiul stelelor/ Star Wars” din 1977, va compune o tema muzicala pentru filmul dedicat personajului Han Solo, informeaza Variety.com.Citeste si: Politia, prima REACTIE dupa fuga lui Radu…

- O ancheta a fost deschisa la un spital de stat din Spania dupa ce o romanca a murit la Unitatea de Primiri Urgențe. Potrivit jurnaliștilor straini, femeia a așteptat 12 ore sa primeasca ajutor medical. O ancheta a fost deschisa la Spitalul San Juan de la Cruz din orașul spaniol Ubeda dupa ce o romanca…

- Gabriela si Viorel Bora, doi veri ale caror vieti ar fi putut fi salvate cu ajutorul unui transplant de rinichi, au murit in timp ce se intorceau cu o salvare de la dializa. Un politician acuza ca organele care i-ar fi putut salva pe cei doi adolescenti au ajuns la Victor Socaciu. Va reamintim ca interventia…

- Angelina Jolie si Brad Pitt, care au fost impreuna 12 ani si au reprezentat cel mai glorios cuplu al Hollywood-ului, s-au despartit in septembrie 2016. Actrita a cerut divortul „pentru binele familiei“, solicitand si custodia celor sase copii.

- Adrien Brody, actorul american laureat cu premiul Oscar, a venit in Romania pentru prima data pentru a asista la proiecția noului sau film, „Bullet Head. Capcana mortala“, in care joaca și Alexandra Dinu, de altfel singura prezența feminina din film. Proiecția „Bullet Head. Capcana mortala“ a avut…

- Un tanar din Marea Britanie și-a dorit sa iși faca un mulaj al capului. El a considerat ca locul cel mai potrivit este in cuptorul cu microunde. A turnat glet in cuptor, apoi și-a bagat chipul in electrocasnic. Amestecul s-a intarit imediat, iar barbatul a ramas ințepenit.

- Prin natura profesiei mele, imi e dat sa aud si sa scriu toate cele despre sistemul sanitar de la noi, inclusiv Spitalul Judetean de la malul marii. Si cand zic "toate celeldquo;, nu e neaparat de bine. De la medici prinsi in flagrant delict cu plicul in buzunar, pana la fostul manager al unitatii spitalicesti…

- Parlamentarul Beatrice Tudor a transmis un mesaj emotionant la auzul vestii ca Majestatea Sa, Regele Mihai I a decedat. "Regele Mihai I a fost un simbol in spatele caruia romanii s-au putut uni și in care s-au putut regasi", transmite Beatrice Tudor. "Astazi este o zi cu adevarat trista pentru…

- Ulterior, pentru ca prezenta si insuficienta renala acuta, a fost transportat in Clinica de Nefrologie a Spitalului „Parhon" pentru tratament de specialitate, insa nu a mai putut fi salvat. Medicii sustin ca exista suspiciunea de intoxicatie cu alcool toxic, nefiind cunoscuta pana in momentul de fata…

- Stela Popescu a fost gasita fara suflare in holul casei, de catre fiica ei adoptiva. Medicii cred ca era acolo pentru ca a simtit ca ii era rau si ar fi incercat sa iasa afara din casa si sa ceara ajutor. Stela Popescu a murit din cauza unui atac cerebral vascular, survenit cu mult timp inainte de a…

- Celebra cantareața, Loredana Groza, i-a adus un ultim omagiu actriței Stela Popescu care s-a stins din viața la 81 de ani. Loredana a povestit cum a cunoscut-o pe Stela Popescu și cum o coafa.

- Au aparut si primele imagini cu trupul neinsufletit al Stelei Popescu. Acesta va fi transportat la Institutul Național de Medicina Legala (INML) in vederea efectuarii necropsiei. In cauza sunt efectuate cercetari sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul București. Potrivit datelor…

- Marea actrița a Romaniei, Stela Popescu a decedat in aceasta dupa amiaza. Potrivit primelor informații, marea actrița s-ar fi prabușit in propria locuința, iar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut sa o resusciteze.

- Ai visat vreodata sa fii medic? Majoritatea copiilor ii idolatrizeaza pe medici pentru ca salveaza vieți și vindeca boli, fara sa știe ce sacrificii imense fac aceștia. Doctorii merita sa fie numiți niște eroi tacuți nu numai pentru ca studiaza ani de zile pentru a putea profesa, dar mai ales pentru…

- A interpretat un om al strazii cu tendințe suicidare in "Down and Out in Beverly Hills", insa Nick Nolte a intrat in panteonul vedetelor de la Hollywood primind luni o stea pe celebrul Walk of Fame, relateaza AFP. Actorul în vârsta de 76 de ani a fost astfel omagiat…

- O ambulanta din judetul Botosani a fost vandalizata de rudele unei paciente de 83 de ani. Autospeciala de la ambulanta a fost lovita cu bolovani de un grup de sateni, iar medicii nu au putut interveni. Femeia de 83 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator, ca urmare a faptului ca medicii nu…

- Elena Popa a murit in urma cu o luna, din cauza dietei cu dicarbonat si lamaie pe care o urma, cred medicii. Cu toate acestea, rudele sunt in continuare de parere ca doctorii au omorat-o pe femeie. Zilele trecute, nepotul Elenei Pop a recurs la un gest socant, cand l-a vazut pe unul din medicii care…

- Un copil de doar opt ani si-a pierdut viata cand era transportat la spital, dupa ce suferise rani extrem de grave la cap si avea nevoie urgent de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier.

- Șefa guvernului Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anunțat ca "prima pisica a țarii", care a devenit celebra pe Twitter avand propriul sau cont, a murit dupa ce a fost calcata de o mașina in apropiere de locuința ei din Auckland, relateaza DPA.

- Ana, tanara care a intrat in coma si lupta de zile bune ca sa supravietuiasca, a murit. In varsta de 17 ani, iubita lui Madalin a suferit mai multe rani si fracturi in urma accidentului violent, provocat in urma cu mai bine de o saptamana. Medicii nu ii dadeau sanse la viata, iar vestea mortii sale…

- Un baiat de 18 ani din Dolj a murit dupa ce a jucat fotbal. Tanarul avea probleme de sanatate și s-a stins din viața din cauza efortului prea mare depus. Baiatul era din localitatea Bradești, județul Dolj. S-a dus sa joace fotbal și a fost gasit fara viața pe strada. Un baiat de 18 ani din Dolj a…

- Accident rutier grav s-a produs in noaptea de luni spre marți intre localitațile Medgidia și Cuza Voda. Potrivit SAJ Constanța este vorba despre un autoturism rasturnat in care se aflau cinci victime. Accidentul s-a produs pe DJ 222, intre localitațile Medgidia și Cuza Voda, fiind vorba de un autoturism…

- O copila de doar 14 ani din Rusia, Vlada Dziuba, s-a prabusit pe podium in timpului unei prezentari de moda din China care a durat peste 13 ore. Presa rusa spune ca a fost tratata ca o sclava si o plateau foarte prost. Acest caz a socat lumea modei, iar pe retele de socializare lumea isi arata furia…

- An de an, romanii sunt tot mai atrasi de sarbatoarea populara a americanilor, Halloween, si adopta foarte multe dintre traditiile si obiceiurile cu care aceasta a intrat in randul sarbatorilor de origine romaneasca. De altfel, Halloween-ul romanilor este considerat Sf. Andrei, sarbatoare care in unele…

- Un accident cumplit a avut loc vineri dupa-amiaza, pe DN 1F, drumul care face legatura intre Cluj-Napoca si Zalau. Un autoturism s-a izbit puternic de o autospeciala incarcata cu ciment. In urma impactului, cistena a luat foc, iar soferul autoturismului a murit pe loc, informeaza someseanul. Potrivit…

- Clipe de panica la Spitalul din Medgidia. O copila internata la Secția de Pediatrie, a cazut de la etaj. Mama sa, care se afla internata și ea cu fetița, a fost îngrozita la aflarea veștii și a leșinat. La fața locului, a ajuns și un elicopter SMURD pentru a prelua fetița și a o transporta…

- Un caz șocant a avut loc intr-un spital din Timișoara. O mama ajuns cu bebelușul ei de 9 luni la spital cu pneumonie, dar copilul a murit dupa ce ar fi primit un tratament greșit, conform digi24.ro. Copilul suferea de pneumonie bilaterala, insa medicii au decis ca tot ce are nevoie este un sirop de…

- O tanara de 32 de ani a murit, iar un barbat a fost grav ranit, in urma unui accident petrecut, marti dupa-amiaza, in zona localitatii iesene Strunga, in care au fost implicate doua autoturisme. Traficul in zona accidentului a fost blocat zeci de minute. Din primele cercetari ale politistilor rezulta…

- Inca o amenda ar putea lua, cu ușurința, banii din buzunarele romanilor. Mai exact, in mai multe orase din tara, uscatul rufelor la vedere este strict interzis pentru ca hainele puse la uscat strica aspectul localitatii. Asa ca edilii au trimis Politia Locala sa-i pedepseasca pe proprietari. Amenzile…

- Maria Gavril, sotia preotului care a murit in carnagiul din judetul Suceava, s-a trezit din coma in aceasta dimineata. Ranita grav in urma impactului violent, ea poate poate respira acum fara ajutorul aparatelor. Aflata pe patul de spital, medicii i-au spus ca sotul ei, dar si doua dintre fiicele sale…

- Este doliu in lumea filmului din Statele Unite, dupa ce un actor care a jucat in filmul "Twin Peaks" s-a stins din viata. Starul american avea probleme de sanatate si era de cateva zile internat intr-un spital. Decesul a survenit din cauza unei sangerari interne si complicatii cardiace, potrivit Variety.