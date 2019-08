Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea covârsitoare a norvegienilor considera ca Rusia si presedintele acestei tari, Vladimir Putin, reprezinta o amenintare pentru întreaga lume - potrivit unui sondaj Ipsos, comandat de ziarul Dagbladet. Studiul sociologic arata ca 67% din populatia Norvegiei considera ca Putin si…

- Marina rusa a capturat marinarii ucraineni si trei vase ucrainene in Stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea Azov pe 25 noiembrie 2018. Moscova sustine ca marinarii treceau ilegal prin apele Rusiei, acuzatii negate de Kiev. Presedintele rus Vladimir Putin a…

- Primele componente din echipamentul de rachete rusesti S-400 au fost livrate vineri, la baza aeriana Murted, de langa Ankara, anunta ministerul turc al Apararii. Achizitia intareste relatia dintre presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan si presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa starneste ingrijorarea…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- Aviatia rusa a luat ca tinta un post militar al rebelilor in satul Madaya, in sudul provinciei Idlib, conform OSDO. Cincisprezece membri ai fortelor proregim si patru jihadisti si rebeli au fost de asemenea ucisi in timpul unor confruntari la marginea provinciei, a mai transmis OSDO. Aceasta…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Camera inferioara a legislativului rus, Duma, votase deja aceasta suspendare pe 18 iunie. Proiectul de lege pentru suspendarea participarii la tratat a fost prezentat legislativului de catre presedintele Vladimir Putin, care acum mai trebuie doar sa promulge actul normativ pentru ca acesta sa intre…

- Președintele rus Vladimir Putin a confirmat prezența mercenarilor din companiile militare private rusesti in Siria, insa le-a negat statutul de participanți la ostilitați armate. Astfel, la conferinta auala sustinuta ieri, la Moscova, corespondentul BBC i-a adresat lui Putin urmatoarea intrebare: „De…