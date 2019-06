Siria, atacuri chimice. Autorităţile refuză accesul echipei de anchetă Statele membre ale organizatiei au votat anul trecut crearea Echipei de Investigatie si Identificare (IIT), o decizie careia i s-au opus Damascul si aliatul sau Rusia. 'Siria refuza sa recunoasca decizia si sa se confrunte cu oricare din implicatiile si efectele ce decurg din aceasta', a declarat Arias la Haga, in fata reprezentantilor statelor membre. El a precizat ca ministrul adjunct de externe sirian, Faysal Mekdad, a informat in scris OIAC despre decizia autoritatilor de a nu emite vize de calatorie pentru membrii echipei. 'In plus, am primit doua scrisori, datate 9 mai si 14 mai,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apararea antiaeriana a regimului sirian a fost activata miercuri in zori pentru a face fata a ceea ce Damascul a numit drept o 'agresiune israeliana', doborand 'un anumit numar de rachete' care au vizat sudul Siriei, a anuntat agentia oficiala siriana Sana, citata de AFP. …

- Potrivit fotografiilor publicate pe conturile oficiale ale presedintiei de pe retelele sociale, seful statului sirian s-a deplasat in vestul capitalei la moscheea Hafez al-Assad, dupa numele defunctului sau tata caruia i-a succedat la putere. El s-a rugat alaturi de inalti oficiali si mai multi clerici,…

- Presedintele american, Donald Trump, a cerut duminica Siriei si aliatului acesteia, Rusia, sa inceteze "bombardamentul infernal" asupra ultimului bastion jihadist din Idlib, provincie din nord-vestul Siriei, relateaza AFP. "Aud vorbindu-se ca Rusia, Siria si intr-o masura mai mica Iranul desfasoara…

- Pe langa cele 514 verdicte de vinovatie deja emise, impotriva unor barbati si femei, dosarele a 202 jihadisti prezumati sunt in instructie, in timp ce 44 de acuzati sunt in curs de judecare, a adaugat Curtea suprema intr-un comunicat.De asemenea, 11 persoane au fost achitate si eliberate,…

- Premierul ceh Andrej Babis se afla in colimatorul procuraturii intr-o presupusa fruada a fondurilor europene de doua milioane de euro. ”Ancheta s-a incheiat, iar dosarul complet a fost trimis procurorului Republicii cu o propunere de punere sub acuzatie”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- O ancheta de amploare a fost declanșata la Garda de Coasta dupa apariția pachetelor cu cocaina pura pe litoralul romanesc.Citește și: Cum s-au blocat ordonanțele de urgența pe justiție Autoritatile vor sa afle acum daca sistemul care monitorizeaza apele teritoriale a functionat in parametri…

- Vicepreședintele american Mike Pence a declarat duminica faptul ca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele ruse în alegerile din 2016 indica faptul ca Donald Trump este nevinovat și ar trebui salutat de toți cetațenii, relateaza Euronews citat de Mediafax.„Ancheta…

- "Califatul teritorial al Statului Islamic a fost eliminat 100%" din Siria, a declarat la randul sau purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-o discutie cu jurnalistii in timpul deplasarii cu Trump spre Florida. Dupa ce a ajuns la West Palm Beach, Trump a aratat o hartie cu doua…