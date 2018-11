Stiri pe aceeasi tema

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație a sindicaliștilor ceferiști din România, critica rectificarea bugetara și atrage atenția asupra dezastrului de pe calea ferata.

- Sindicaliștii de la Metrou au stabilit ca incepand cu ziua de miercuri, 21 noiembrie, sa declanșeze greva generala pe perioada nedeterminata, intre orele 4:00 - 16:00, subliniind ca spera sa fie dezamorsat conflictul colectiv de munca pentru a evita neplacerile calatorilor. "Greva generala…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) anunta, printr-un comunicat de presa, ample actiuni de protest in zilele de 25, 26 si 27 septembrie, intre orele 9.00 – 17.00, ce presupun intreruperea transportului in toata tara si un protest in fata Ministerului Transporturilor,…

- „Cifrele statistice ne dovedesc, prin cresterea produsului intern brut, a pensiilor si salariilor nete, a numarului de locuri de munca precum si prin scaderea corespunzatoare a somajului, prin reducerea decalajelor in ce priveste puterea de cumparare fata de media Uniunii Europene, ca Romania inregistreaza…

- Rectificarea bugetara a fost adoptata in sedinta de Guvern fara avizul CSAT, informeaza Romania TV. Ca urmare a deciziei Executivului, președintele Klaus Iohannis a criticat decizia luata la Palatul Victoria. Seful statului a avertizat ca “decizia Prim-ministrului de a refuza dialogul instituțional…

- Eugen Teodorovici susține ca din cauza discuțiilor prelungite la CSAT cu privire la rectificarea bugetului s-au amanat activitați economice cu efecte greu de cuantificat. Mai mult, ministrul de Finanțe spera ca ceea ce se intampla acum sa nu aiba legatura cu disputa privind casa președintelui din…

- Aproximativ 300 de salariati ai Metrorex picheteaza Palatul Victoria intre orele 12:00 si 14:00, pentru a atrage atentia asupra problemelor de la metrou. "Un boghiu la un tren este, ca sa explic mai bine, cum este directia la masina, este ca si cum ai pierde directia unei masini. Trenul ar…