Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat ca meciul din sferturile de la Wimbledon, dintre Simona Halep si Shuai Zhang, are loc marti, ora 15:00, ora Romaniei, anunța MEDIAFAX.

Partida va avea loc pe Terenul 1 de la Wimbledon, acelasi pe care a invins-o pe Cori Gauff, in turul 4. Desi pare un adversar facil pentru Simona Halep, Zhang a reusit sa invinga cateva nume importante la turneul britanic, in 2019. Printre “victimele” sale se numara: Caroline Garcia, Yanina Wickmayer (semifinalista la US Open 2009),…