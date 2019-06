Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) s-a calificat fara emoții in optimile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa o victorie impresionanta reușita in meciul din turul II cu Su-Wei Hsieh (33 de ani, 29 WTA), pe care a invins-o clar, scor 6-2, 6-0, dupa 55 de minute de joc.

- Simona Halep (7 WTA) va debuta astazi la Eastbourne impotriva lui Su-Wei Hsieh (33 de ani / 29 WTA), intr-un meci care va incepe dupa ora 20:00. Romanca a fost prezenta la All Access Hour și a vorbit despre obiectivele pe care le are, dar i-a oferit și un sfat noului lider mondial Ashleigh Barty. „Inca…

- Simona Halep, locul 7 WTA, 27 de ani, va juca de saptamana viitoare la turneul de la Eastbourne. Azi, a avut loc tragerea la sorți a turneului din Anglia, primul pe iarba pentru Simona Halep din acest sezon. Halep va fi a 6-a favorita, dupa ce a primit un wildcard, și va juca direct in turul II, acolo…

- In optimi, Halep ar putea juca impotriva Barborei Strycova din Cehia, locul 51 WTA, sau cu Qiang Wang din China, locul 15 WTA, in sferturi, cu germana Angelique Kerber, locul 6 WTA si si cap de serie numarul 4, in semifinale cu australianca Ashleigh Barty, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, sau…