- Șcene șocante au avut loc in parcarea unui centru comercial din cartierul italienesc Monti Tiburtini. Un roman, in varsta de 47 de ani, i-a taiat gatul cu o sticla sparta unui alt roman, in varsta de 47 de ani. Gheorghița Tudorache l-a ucis cu bestialitate pe Mihai Condrat dupa ce intre cei doi a izbucnit…

- Barbatul presupus de a fi autorul crimei de luni a fost gasit aseara de polițiști și dus la sediul Poliției pentru a inse lua declarații ulterior, s-a dispus retinerea barbatului in varsta de 42 de ani pentru 24 de ore, cazul fiind preluat de procurori Crima odioasa descoperita in aceasta dupa amiaza…

- Crima odioasa descoperita in aceasta dupa amiaza de un copil in varsta de doar noua ani. Un barbat, in varsta de 74 de ani, din localitatea Dracsani, comuna Sulita, a fost descoperit cu gatul taiat chiar in stana pe care o avea in grija pe un deal din localitate. Descoperirea macabra a fost facuta de…

- Crima groaznica la Botosani, din cauza unei povesti de dragoste interzise. Un barbat a fost descoperit cu gatul taiat. Anchetatorii au identificat deja un posibil suspect, in varsta de 41 de ani, iar acesta ar fi trait o poveste de dragoste cu fata victimei, scrie presa locala. Barbatul ucis n-ar fi…

- Crima infioratoare: Un barbat i-a taiat gatul sotiei sale dupa care a incercat sa se sinucida Un barbat este acuzat ca si-a injunghiat mortal sotia, luni dimineata, apoi a incercat sa se sinucida, infingandu-si cutitul in abdoment. Barbatul din Marginenii de Jos, judetul Prahova, a fost transportat…

- Surse citate de republikanews.ro au indicat ca luni dimineata, intre cei doi din satul Marginenii de Jos, comuna Filipestii de Padure, a pornit un conflict. La un moment dat, barbatul de etnie roma a pus mana pe cutit si a injunghiat-o mortal pe sotia sa. Medicii de pe ambulanta nu au mai putut face…

- Cristinel Dragoi a fost aresat in urma cu doua luni de zile dupa ce i-a taiat gatul fostului viceprimar din comuna suceveana Moara, Zamfir Barba. Intre timp, Dragoi a si fost trimis in judecata pentru omor. Zilele trecute, Tribunalul Suceava a decis sa-i schimbe masura arestarii preventive cu cea a…