Stiri pe aceeasi tema

- William Earl Moldt, un agent ipotecar american, și-a sunat iubita, in noiembrie 1997, sa-i spuna ca mai intarzie un pic la un pahar de bautura. Era ciudat, fiindca William Moldt nu obișnuia sa bea. „In cel mai mult timp, el a fost singur in acea seara. El a fost vazut ultima oara in jurul orei 23.00.…

- Peste 30 de politisti din Suceava au cautat, joi, o femeie care a sunat la 112 si a spus ca a fost dusa cu forta intr-o casa, unde este sechestrata si violata. Cand au gasit-o, politistii au constatat ca este vorba despre o farsa facuta de un grup de petrecareti. Potrivit procurorilor de la Parchetul…

- Un barbat din comuna Gugești, județul Vrancea, a sunat la 112 și a spus ca și-a ucis concubina. Cand au ajuns polițiștii la locul indicat, el le-a spus ca, de fapt, a vrut sa arate autoritaților in ce condiții lipsite de igiena traiește, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire. Fiul unui general…

- Un barbat in varsta de 56 de ani din comuna Gugești, județul Vrancea, a sunat la serviciul 112 și a anunțat ca și-a ucis iubita. Insa, adevaratul motiv al apelului a fost cu totul altul. Cand polițiștii au ajuns la adresa indicata, barbatul care a sunat la 112 le-a spus ca a vrut de fapt sa arate autoritaților…

- Robert si-a sunat iubita, inainte sa intre cu viteza intr-o pasarela de beton, la Bistrita. Apropiatii tanarului de 20 de ani spun ca cei doi se certasera si baiatul s-a sinucis. Imagini cumplite au fost filmate la Bistrita, unde un tanar de 20 de ani a intrat cu masina intr-o paserale de beton. Presa…

- Ana Birchall, ministrul Justitiei, a informat telefonic familia Alexandrei Macesanu ca tânara de 15 ani ar fi fost fost ucisa si incinerata de Gheorghe Dinca, imediat dupa ce INML a confirmat probe ADN gasite în soba improvizata a inculpatului.

- Nicolae Mirea, fostul șef al Poliției Caracal, cauta scuze celor care nu au reușit sa o gaseasca la timp ce Alexandra, victima crimei din Caracal. El spune ca tanara, in varsta de 15 ani, aflata in casa agresorului ei, nu a dat informații corecte polițiștilor. In direct la Romania TV, Nicolae Mirea…

- Tragedia din Caracal, incompetența autoritaților, detalii despre criminalul din Caracal, despre cele doua fete, Alexandra și Luiza, au ajuns in presa straina care observa furia din Romania și trage conculuzii.