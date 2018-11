Serkan lanseaza single-ul si clipul „Guzel”, featuring Veo

Stiri pe aceeasi tema

- Lullu aka Zsuzsana Cerveni si-a gasit un complice, in persoana lui Theo, si lanseaza single-ul „Sunt doar complice”. Majoritatea oamenilor o stie din finala Vocea Romaniei, edita 2017, insa Zsuzsana canta de la varsta de 3 ani, avand primele concerte la 4 ani. In prezent, Lullu este studenta in anul…

- AMI, cunoscuta pentru super hit-urile sale in limba spaniola, revine cu o noua piesa si cu un nou sound. Cel mai recent single “Hola!” marcheaza o evolutie din punct de vedere muzical si o intoarcere la piesele prin intermediul carora a cucerit publicul. Daca in ultima perioada, artista a facut furori…

- DJ Sava colaboreaza cu IOVA si lanseaza „Magical Place”, single ce ar putea fi cu usurinta urmatorul hit pe care il vei asculta la festivalurile tale preferate. Compusa de Luisa Luca alaturi de DJ Doppe si Alex Cotoi, piesa este produsa de DJ Sava, iar videoclipul este regizat de Alex Ceausu. „Eram…

- Kris Wu, faimosul cantaret, compozitor si producator chinez, lanseaza single-ul „Freedom”- o piesa efervescenta, realizata in colaborare cu Jhene Aiko. „Freedom” este o piesa trap melodioasa, cu un sound complex, care se pliaza perfect pe vocile celor doi artisti si reuseste sa aduca impreuna doua componente…

- „Te fac un dans?” Asa incepe cea mai noua piesa lansata de Speak, un featuring cu LLP alaturi de un special guest pe masura, Stefania. Daca ai senzatia ca vara aceasta nu ai petrecut suficient, e momentul sa iti iei pantofii de dans, vibe-ul energic si sa zici „Party Mood ON”! “Ma bucur foarte mult…

- Xonia incepe toamna in forta, dupa o perioada de pauza muzicala, cu o piesa fresh, plina de energie si iubire. “Crave You” este un single dedicat relatiei ei de iubire. “Crave You’ este o piesa care imi aduce aminte de primele sentimente pe care le-am avut cand am inceput relatia mea cu Albert. Este…

- Proiectul YellLow a revenit cu single-ul “Junky”, iar de aceasta data a pregatit si un featuring neasteptat, alaturi de Skizzo Skillz. “Noi ne-am bucurat recent de o vacanta surpriza in Italia, pierde-vara cu Skizzo si ai lui. Mare caterinca! Vedeti in videoclip cum a fost acolo. Oh boy! Oh boy! #junkyforyourlove”,…

- Damian & Brothers lanseaza un nou single – „Tu Amor” – o piesa fresh, cu un sound actual si o energie cu care ascultatorii piesei vor rezona cu siguranta. La aproape doi de la lansarea albumului revolutionar Gypsy Rock, unde Damian Draghici, fondatorul Damian & Brothers, a introdus printre instrumentele…