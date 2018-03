Sennheiser, unul dintre cei mai cunoscuti producatori de echipamente audio, va construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica din lume

Stiri pe aceeasi tema

- Sennheiser anunța planurile sale de a construi la Brașov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Mutarea face parte din strategia companiei de a se consolida pe termen lung ca o afacere de familie independenta.

- Producatorul german Sennheiser de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless va construi in cadrul Industrial Park Brasov o fabrica de electronice, aceasta fiind cea de-a patra unitate detinuta de companie la nivel global, dupa cele din Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii.…

- "Nu a existat niciun program de dezvoltare de arme chimice sub numele 'Noviciok' nici pe vremea URSS, nici in Rusia", a subliniat Riabkov, citat de Interfax. Reactia sa survine dupa ce Marea Britanie, Germania, Franta si Statele Unite au afirmat joi ca responsabilitatea Rusiei este singura…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel au votat…

- Patinatoarea Mihaela Hogaș a ocupat locul 18 in probele de 500 de metri și 1.000 de metri ale Campionatului Mondial de patinaj artistic pentru juniori, competiție gazduita de orașul Salt Lake City, din Statele Unite ale Americii. Sportiva Coronei Brașov a reușit chiar noi recorduri naționale in aceste…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al partidului. "Vom intari parteneriatul strategic cu Statele Unite, dezvoltand si componenta economica.…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Rusia a anulat discutiile strategice prevazute saptamâna viitoare cu Statele Unite ale Americii, dupa retragerea de ultim moment a unei delegatii americane de la o reuniune pe tema securitatii cibernetice, a anuntat vineri ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov,

- Comisia Europeana a aprobat un nou medicament Roche destinat profilaxiei de rutina a episoadelor de sangerare, la persoanele care sufera de hemofilie A care prezinta inhibitor de factor VIII. Acest medicament poate fi utilizat de catre toți pacienții, indiferent de varsta. Aproape una din trei persoane…

- Batalia pentru supremație in Pacific. China vs. SUA, via Peninsula Coreeana Aparent bizara și atat de puțin credibila apropiere intre cele doua Corei rivale ascunde o tentativa de resetare a marelui joc strategic al Asiei, foarte probabil in avantajul Chinei, daca nu cumva planificata și girata din…

- Norvegia, un stat cu putin peste 5 milioane de locuitori si cu un PIB de 370,6 miliarde de dolari, se mentine pe primul loc la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, depasind cele mai puternice natiuni din punct de vedere economic si sportiv, Statele Unite, Germania si Canada. Norvegia…

- Vremurile se schimba si in muzica, iar in Statele UNite se inchide ultima fabrica de Compact Discuri. Un eveniment care marcheaza sfarsitul unei epoci care ne proiecteaza catre o alta era, din ce in ce mai digitala.

- Bulgaria avea cel mai mic salariu minim pe economie din Uniunea Europeana, in luna ianuarie 2018, respective 261 de euro pe luna, urmata de Lituania, 400 de euro, si Romania, 408 euro, arata datele publicate vineri de Eurostat și citate de Agerpres. La nivel general, salariul minim pe economie este…

- Echipa Canadei s-a calificat in finala turneului feminin de hochei pe gheata din cadrul Jocurilor 2018 de la PyeongChang, impunandu-se luni cu un categoric 5-0 in fata sportivelor ruse care concureaza sub steagul olimpic, in a doua semifinala a competitiei.Golurile au fost marcate de Jennifer Wakefield…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Premierul Pavel Filip va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen, Germania.Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii Europene in pastrarea echilibrului mondial, pozitia ei fata de Federatia Rusa si Statele Unite ale Americii, criza

- Rapperul Eminem a lansat videoclipul piesei „River”, o colaborare cu Ed Sheeran, care a generat peste 5,1 milioane de vizualizari in decurs de 24 de ore. Single-ul „River" este inclus pe cel mai recent album semnat Eminem, „Revival", lansat in decembrie 2017.In scurt timp, piesa a ajuns pe…

- România întâlnește, în luna aprilie, Elvetia în cadrul barajului de accedere în Grupa Mondiala 1 din FED Cup.Cu 6975 de puncte, Elvetia este pe locul 6 în clasamentul FedCup si a ajuns la baraj dupa ce a fost învinsa de echipa Cehiei…

- Romania va intalni Elvetia in barajul de accedere in Grupa Mondiala 1 din FED Cup. Natiunea care a dat-o tenisului pe Martina Hingis vine in Romania in weekendul 21-22 aprilie 2018. Cu 6975 de puncte, Elvetia este pe locul 6 in clasamentul FedCup si a ajuns la baraj dupa ce a fost invinsa…

- Subiectul justiției a fost discutat de Viorica Dancila și ambasadorul Hans Klemm in cadrul intrevedereii care a avut loc luni , a precizat Ambasada SUA, intr-un raspuns pentru Libertatea, fara a oferi alte precizari. Intrebata de jurnaliști daca pe agenda discuției a fost și subiectul justiției, premierul…

- Prima imuno-terapie aprobata la nivel european pentru a fi folosita de catre pacienții diagnosticați cu o forma rara și agresiva de cancer de piele, lansata prima data in Germania și Marea Britanie • Aprobarea Comisiei Europene are la baza date dintr-un studiu clinic internațional, Javelin Merkel…

- Cele trei persoane care au murit, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic in Marele Canion din Statele Unite ale Americii sunt cetateni britanici, a anuntat luni politia din orasul Phoenix, statul...

- Majorarile la prețurile alimentelor din ultimele luni au dat frau liber economiștilor pentru a arata romanilor cum erau de fapt prețurile alimentelor acum 120 de ani in București și in marile orașe ale lumii. Și daca la inceputul secolului 20 eram cam pe același calapod cu Parisul și orașele din Statele…

- Romania va face parte din planul de 11 miliarde de euro al Daimler prin care grupul german planuieste sa „electrizeze“ intreaga sa gama de autoturisme. Fabrica de cutii de viteze din Sebes este pe aceeasi harta cu uzinele din Germania, Polonia, Ungaria, Statele Unite, Africa de Sud sau Asia.

- LG a luat decizia sa nu mai vanda oficial smartphone-uri in China. Ultimul model de telefon lansat de companie pe aceasta piata a fost LG G5 SE, o versiune a varfului de gama G5, scrie go4it.ro

- Neversea, fratele mai mic Untold, continua si in 2018. Cat costa biletele Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii…

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP, informeaza agerpres.ro. "De la prima lectura,…

- Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova condamna exercițiile militare ale trupelor ruse dislocate în regiunea transnistreana. Într-un declarație de presa facuta publica miercuri, 31 ianuarie, diplomația de la Chișinau a calificat aceste acțiuni drept provocatoare. Experții…

- Mii de angajati ai Agentiei ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) au protestat, luni, in Fasia Gaza fata de decizia Statelor Unite ale Americii de a bloca ajutoare in valoare de zeci de milioane de dolari, anunța AFP, citat de News.ro . Intr-un context de vii tensiuni americano-palestiniene, administratia…

- Informatia a aparut pe fondul temerilor ca un nou an cu bonusuri scazute i-ar putea determina pe bancherii de investitii sa plece la banci mai generoase, potrivit unor surse citate de saptamanalul Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Reprezentantii Deutsche Bank au refuzat sa comenteze. In luna…

- Organizatorii galei Grammy, criticati in mod regulat pentru lipsa de deschidere, ar putea opera modificari in acest sens, premiind mai multi artisti de hip-hop, un gen care incepe sa domine industria muzicala din Statele Unite ale Americii, transmite AFP.

- Relatia speciala dintre Marea Britanie si Statele Unite ale Americii este la fel de puternica in prezent cum a fost intotdeauna, a declarat joi premierul britanic Theresa May, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . “Aceasta relatie speciala dintre Marea Britanie si America este la fel de puternica…

- Echipa de robotica a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu vrea sa dea lovitura la singurul concurs de profil din Romania si sa se califice la faza finala a competitiei, care se desfasoara in fiecare an in Statele Unite ale Americii. Liceenii au construit un robot care recunoaste culori,…

- Politica externa a Romaniei in 2018 "va ramane pe aceleasi coordonate" Presedintele Klaus Iohannis considera ca România poate fi pilonul estic al Uniunii Europene si pledeaza ferm pentru ca relatia transatlantica sa fie întarita. Seful statului a tinut un discurs la întâlnirea…

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti decide sa iasa unilateral", a declarat Lavrov, intr-o conferinta de presa la sediul din New York al Natiunilor Unite. "Se va prabusi, nu va mai exista acord", a avertizat ministrul rus de externe, subliniind: "cred ca…

- Germania beneficiaza de o cota de popularitate de 41%, fiind considerata principala putere de rang mondial.China beneficiaza de o cota de incredere de 31%, iar Statele Unite de 30%, fata de 48% in timpul mandatului presedintelui Barack Obama.Rusia este creditata cu 27%, conform…

- Concursul internațional de ultra-alergare S24H va avea loc in perioada 20-23 septembrie 2018, la Timișoara. Cei mai rezistenți atleți din Romania și din strainatate pot sa-și depașeasca limitele in șase probe de alergare, cu durata cuprinsa intre 6 și 72 de ore. Aflat deja la a treia ediție,…

- Irina Columbeanu si-a petrecut ultimele saptamani in Statele Unite ale Americii, alaturi de mama ei, Monica Gabor, de iubitul acesteia, Mr. Pink, si de fiul lui, Anthony. Irinuca s-a distrat de minune de sarbatori in compania acestora, dar acum este nevoita sa se intoarca in tara, unde trebuie sa inceapa…

- Vanzarile de masini Mercedes-Benz au atins un nou record in 2017, divizia de vanuri depasind in premiera pragul de 400.000 de unitati comercializate pe parcursul unui an. Pe baza rezultatelor initiale din luna decembrie 2017, vanzarile intregii divizii de autovehicule comerciale usoare a…

- De saptamana trecuta, patru dintre sportivii sectiei de patinaj viteza de la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti se afla in cantonament centralizat la Inzell, in Germania, alaturi de antrenorul Marius Bacila. Acestia sunt Razvan Militaru, Nicole Constantinescu, Andreea Nastasache, Eduard Nitu, care se…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra, citat de Bloomberg Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018,…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurarii unei reciprocitati depline in materie de vize cu Canada si Statele Unite, in care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul arată că recent…