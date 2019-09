Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege al ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, care prevede impozitarea pensiilor speciale ii vizeaza și pe foștii președinți ai Romaniei. Daca va primi votul final, atunci Emil Constantinescu, Ion Iliescu și Traian Basescu vor incasa mai puțini bani. Proiectul de lege care vizeaza…

- Senatorul PSD de Suceava Ilie Nita a dat unda verde pentru taxarea pensiilor speciale. Proiectul depus de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a intrat marti, 17 septembrie, in dezbaterea comisiilor de specialitate din ...

- În favoarea actului normativ au votat 76 de senatori si 16 s-au abtinut. Propunerea legislativa prevede instituirea unei taxe pe veniturile reprezentând pensii si indemnizatii pentru limita de vârsta primite în baza unor legi si statute speciale. Initiatorul propunerii legislative,…

- Plenul Senatului a adoptat miercuri proiectul legislativ inițiat de Eugen Teodorovici privind impozitatea pensiilor speciale. Proiectul legislativ a fost aprobat cu 76 de voturi „pentru” și 16 abțineri. Abtinerile apartin PNL. Proiectul inițiat de ministrul Finanțelor prevede impozitarea…

- Senatul a votat miercuri, cu 76 voturi pentru și 16 abțineri, ale senatorilor PNL, propunerea lui Eugen Teodorovici, care vizeaza impozitarea pensiilor speciale de peste 7.000 de lei. Proiectul depus de ministrul Finanțelor urmeaza sa intre la Camera Deputaților, care e for decizional. Propunerea legislativa…

- Senatul a adoptat, miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale cuprinse intre 7.000 si 10.000 de lei cu 30%, iar ceea ce depaseste 10.000 de lei, cu 50%. In favoarea actului normativ au votat 76 de senatori si 16 s-au abtinut. Propunerea…

- Comisia de buget finante a Senatului a acordat, marti, rapoarte favorabile pentru doua propuneri legislative initiate de ministrul Finantelor, senatorul Eugen Teodorovici, care vizeaza impozitarea pensiilor speciale de peste 7.000 de lei si atribuirea unui caracter social programului Prima Casa.…

- Biroul permanent al Senatului a discutat cele zece propuneri legislative initiate de ministrul Finantelor, senatorul PSD Eugen Teodorovici, si a dat termen pentru raport in comisiile sesizate martea viitoare, astfel incat in plenul de miercurea viitoare sa fie supuse dezbaterii si votului in plenul…