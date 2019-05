Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de fotbal feminin Selena SN Constanta a promovat in esalonul de elita din Romania, Liga 1, dupa ce a castigat seria intai a Ligii a 2 a. In ultimul meci sustinut in campionatul secund, fotbalistele de pe litoral au invins pe teren propriu, in etapa a 14 a, ACS Viitorul Reghin, scor 5 0. Dupa…

- Unirea Dej a invins cu 1-0 pe CS Minaur Baia Mare, in penultima etapa a campionatului Ligii a III-a, seria 5. Oaspeții au avut mai multe ocazii de gol, insa portarul gazdelor Farcaș a fost cu adevarat un “inger pazitor”. In minutul 3, Șerban a expediat primul șut pe spațiul porții, iar Farcaș a scos.…

- Echipele SSC Farul si Daco-Getica Bucuresti au incheiat la egalitate, scor 0-0, partida de la Constanta, disputata in cadrul etapei a 35-a a Ligii a II-a la fotbal, incheiata in urma cu cateva momente. In urma acestei remize, echipa antrenata de Petre Grigoras acumuleaza 43 de puncte si ramane in zona…

- SCM Gloria a fost premiata pentru accederea in Liga 2 Casa Pariurilor la finalul partidei cu CSM Focșani 2007, din etapa a 28-a, pe care a caștigat-o cu 2-1. Echipa buzoiana revine in al doilea eșalon fotbalistic dupa ce a caștigat matematic Seria 1 a Ligii 3, din care a facut parte. Fiecare jucator…

- Fotbalistii de la SCM Gloria Buzau vor intalni sambata, 11 mai, incepand cu ora 19:00, pe teren propriu, echipa de fotbal CSM Focsani, intr-un meci contand pentru etapa a 28-a a Ligii a III-a. Dupa incheierea meciului, buzoienii sunt invitati sa participe la festivitatea de premiere a echipei de fotbal…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste astazi meciul SSC Farul ASU Poli Timisoara, contand pentru etapa a 29 a a Ligii a 2 a.In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul 13, cu 32 de puncte, in vreme ce echipa oaspete ocupa pozitia a 14 a, cu 31 de puncte.Pentru aceasta partida…

- Etapa a 27 a a Ligii a 2 a aduce la Constanta, ca adversar al SSC Farul, formatia Chindia Targoviste, una dintre candidatele la promovarea in Liga 1 si antrenata de fostul international Viorel Moldovan.Meciul e unul greu asadar pentru gazde, aflate pe loc retrogradant, 17, cu 26 de puncte, in vreme…

- Etapa a 27 a a Ligii a 2 a aduce la Constanta, ca adversar al SSC Farul, formatia Chindia Targoviste, una dintre candidatele la promovarea in Liga 1.Meciul e unul greu asadar pentru gazde, aflate pe loc retrogradant, 17, cu 26 de puncte, in vreme ce Chindia ocupa pozitia a patra, cu 57 de puncte.Partida…