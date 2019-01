Segolene Royal, fost ministru al ecologiei, a anuntat vineri ca nu va candida la alegerile europene din mai 2019, in contextul in care nu a avut loc o raliere a stangii, relateaza AFP.



"Nu ma voi afla pe nicio lista", a declarat Segolene Royal pe France Inter, dand totusi asigurari ca ea va fi "prezenta in dezbaterea europeana".



Ea a anuntat in toamna ca va reflecta la ipoteza privind o candidatura in fruntea unei liste care sa depaseasca aparatul socialist, precizand ca va da un raspuns in ianuarie.



"Am pus conditia, pentru a raspunde presiunii amabile a prietenilor…