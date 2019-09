Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Serviciului de Permise Giurgiu și primarul comunei Valea Dragului, Marin Mototolea, care ar fi asociat la o școala de șoferi la care soția este administrator, au fost reținuți vineri in dosarul permiselor obținute ilegal, au declarat pentru MEDIAFAX surse judiciare.Surse judiciare au…

- Fostul șef SRI, George Maior, este așteptat vineri la audieri dupa ce a fost citat de Secția de ancheta in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesi are calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Este a treia oara cand procurorii Sectiei de…

- Fostul șef SRI, George Maior, este citat pentru vineri, 30 august, de catre procurorii Secției de investigare a infracțiunilor din justiție (SIIJ), in dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, in care Laura Codruța Kovesiare calitatea de inculpat, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. Surse…

- Fostul Ambasador SUA in țara noastra Mark Gitenstein ar fi implicat in dosarul Oracle, in care directorul companiei este acuzat ca a luat mita de peste 800.000 de euro, anunța Romania TV. CEO companiei, Sorin Mindruțescu, este pus sub control judiciar pentru ca ar fi luat mita 869.413 euro, in opt situații,…

- Parinții Alexandrei Maceșanu au fost audiați la Poliția Caracal joi dimineața. Surse din ancheta spun ca s-ar fi decis refacerea audierilor in cazul Caracal. Tot joi dimineața, la Poliția Caracal este audiat și criminalul Gheorghe Dinca. Dupa audierile de la Caracal, Gheorghe Dinca va fi dus la DIICOT…

- DNA a anunțat joi ca fostul șef AEP Daniel Barbu va fi cercetat intr-un dosar disjuns din dosarul fostului trezorier PSD Mircea Draghici, trimis in judecata. „Referitor la persoana care, la data faptelor, deținea funcția de președinte al Autoritații Electorale Permanente (AEP) și fața de care procurorii…

- Petre Lazaroiu, fost judecator al Curții Constituționale, a facut afirmații explozive intr-o emisiune de la Antena 3, afirmații care confirma presiunile care se fac pentru ca dosarele cu miza politica sa fie soluționate intr-o direcție sau alta. Lazaroiu spune ca s-au facut presiuni imense asupra judecatorilor…

- Decizia Curții Constituționale de miercuri, 3 iulie, prin care s-a admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie a agitat din nou apele in mediul judiciar și nu numai. Principalul…