Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european Corina Cretu si-a cerut scuze, sambata, pentru faptul ca munca oficialilor de la CE a fost ignorata in toate interviurile si declaratiile guvernantilor. Ea a mai spus ca Viorica Dancila este dezinformata de cei din subordinea sa, lucru pe care i l-a transmis personal.

- ROBOR la 3 luni a stagnat, miercuri, pentru a saptea zi consecutiv. Indicele in functie de care sunt calculate dobanzile la multe dintre creditele in lei este miercuri de 3,04%, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). In 10 decembrie, ROBOR la 3 luni a scazut de la 3,08%…

- Guvernul propune ca, de la 1 ianuarie 2019, sa se aplice institutiilor financiar-bancare o taxa denumita ”taxa pe lacomie’, in cazul in care ratele ROBOR la 3 si 6 luni depasesc o anumita valoare, impactul acestei masuri putand ajunge la trei miliarde de lei, a anuntat marti, la Palatul Victoria, ministrul…

- Guvernul a anuntat, marti, unele masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019, uintre care "taxa pe lacomie" pentru banci sau scutirea firmelor de constructii de la plata contributiilor sociale in urmatorii 10 ani, in perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie…

- Guvernul de la Viena a luat decizia ca de la 1 ianuarie 2019, cetatenilor UE care lucreaza in Austria le va fi redus cuantumul alocatiilor familiale pentru copiii care nu se afla pe teritoriul Austriei, scrie evz.ro. Cele patru tari care au reclamat Austria sustin ca decizia este o discriminare nejustificata…

- Marti, 473 de europarlamentari au fost de acord cu adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania, iar 151 au votat contra. 40 dintre cei 664 de participanti s-au abtinut. Aceste masuri au fost luate dupa ce PSD a modificat legile Justitiei si Codurile penale.

- Rezolutia Parlamentului European privind statul de drept in Romania a trecut cu 473 de voturi pentru, 151 contra si 40 de abtineri. Europarlamentarii romani au votat dupa cum urmeaza: noua voturi pentru, 15 contra adoptarii rezolutiei, iar unul s-a abtinut. Alti sapte europarlamentari romani nu au votat.

- Comisarul european pentru Politica Regionala al Comisiei Europene, Corina Crețu, critica din nou guvernul condus de Viorica Dancila (PSD), asta in contextul in care Romania a fost joi condamnata de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru neideplinirea Directivei 1999/31/CE privind depozitele…