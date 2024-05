Sincronizare suspectă. România intră în febra pregătirilor pentru un atac nuclear La scurt timp dupa manevrele militare cu arme nucleare ale Rusiei, Guvernul, intr-o sincronizare suspecta, a emis un regulament privind accesarea mecanismului de asistența internaționala ca raspuns la urgența nucleara. Tot ca o coincidența, luna aceasta, la Conferința internaționala pe acest sector din Viena va fi abordat și raspunsul coordonat la evenimentele de securitate nucleara. […] The post Sincronizare suspecta. Romania intra in febra pregatirilor pentru un atac nuclear first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

